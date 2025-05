"Ir a Cuba todos los años es un lujo": Cubana en Italia reflexiona sobre el costo de un viaje a la isla

Viajar a Cuba es para muchos cubanos en el exilio un gran dilema, por un lado pesan la añoranza por sus seres queridos y el deseo de abrazar a la familia y por otro el costo indiscutiblemente elevado que trae consigo una visita a la isla.

“Ay niña tú no vienes a Cuba como antes, y no digas que es porque no tienes dinero porque te pasas el tiempo en las redes sociales saliendo y vestida bien”, le dicen a Yanet Friol, una cubana residente en Italia conocida en el mundo de las redes como Alegría Cubana, y ella reflexiona con sinceridad en un video en su Instagram.

“Es verdad, yo voy a Cuba como antes, pero la Cuba de antes no es la de ahora. Ir a Cuba ahora es un lujo, se puede casi decir. También depende de cómo tú quieras ir, pero ahora mismo un cubano que está fuera de Cuba para ir a Cuba necesita mínimo 5,000 euros y es como comprarse una máquina, porque aquí en estos países te puedes comprar una máquina con 2,000 euros”, asegura.

Para Alegría, “el cubano normal cuando decide ir a Cuba, sabe que tiene que tener preparado tranquilamente de 3,000 a 5,000 euros. Si tienes una familia numerosa con 3,000 allí no vas a hacer nada, vas simplemente a darle problemas a ellos que no tienen”.

“Claro que tengo ganas de ver a mi familia, claro que quiero abrazarlos, pero más claro es que tengo que ir con mucho dinero porque Cuba ahora está bien cara, te sientas en un restaurante y tienes que llevar a tu familia tú tienes que tener plata porque muchos de esos lugares cuestan como si estuvieras aquí”, aclara.

“También no se dan cuenta que nosotros los cubanos cuando llegamos al extranjero la primera cosa que queremos es visitar Cuba, queremos volver a Cuba, pero después nos damos cuenta de que no conocemos nada del mundo y decimos, ir a mi país me cuesta 5,000, ir a España con mil pesos me meto hasta en un hotel todo incluido y hago tremendas perras vacaciones”, analiza la creadora de contenido.

“No todos los años los cubanos que estamos aquí tenemos 5,000 pesos para gastar, tenemos muchísimas más cosas que hacer. Claro que nos compramos nuestra ropa, claro que salimos, porque aquí se trabaja muchísimo y todo lo que ustedes ven de la apariencia de la ropa y las salidas, no es todo, detrás hay mucho trabajo y sacrificio, pero queremos también conocer, porque muchos de nosotros no conocemos ni nuestras propias provincias porque cuando estábamos en Cuba no teníamos esa oportunidad”, recuerda con pesar.

“Para todos los cubanos Cuba es un estrés desde que llegas, es una guerra de cómo mantenerte arriba para que no te hundas porque allí todo es dinero”, una frustración compartida por muchos cubanos en el extranjero.

