Cubana cuenta cómo llegó a Italia sin visa: "Sin tanto papeleo y sin trámites"

Una cubana identificada en TikTok como @daylih77 explicó cómo logró llegar a Italia sin visa, sin tanto papeleo y sin años de espera: obtuvo la doble nacionalidad española en menos de un año y viajó con su pasaporte comunitario.

"Soy cubana y así es como logré llegar a Italia sin visa, sin tanto papeleo y sin trámites que se demoran años", explicó en su video, que rápidamente captó la atención de miles de seguidores interesados en conocer su experiencia.

La joven detalló que pudo acogerse a la Ley de Memoria Democrática de España, también conocida como Ley de Nietos, que permitió a descendientes de españoles en el exilio solicitar la nacionalidad española. Gracias a esa vía, en menos de doce meses tenía su documentación lista para viajar libremente por Europa.

Sin embargo, este camino ya no está disponible para todos. El plazo para presentar nuevas solicitudes bajo esa ley venció, lo que dejó fuera a muchos cubanos que aún no habían completado su trámite.

Según datos conocidos, más de 300,000 estaban en proceso de obtener la nacionalidad española a través de esta legislación, lo que da una idea del enorme impacto que tuvo entre la comunidad cubana en la isla y en la diáspora.

Una vez en Italia, el proceso para establecerse legalmente es relativamente sencillo para los ciudadanos comunitarios. El primer paso es registrarse en la Anagrafe presentando el pasaporte español, el documento que acredita la ciudadanía europea y permite residir y trabajar en el país sin restricciones adicionales.

No obstante, el camino hasta regularizarse en Italia no siempre es fácil. Otra cubana residente en el país contó que tras nueve años largos en este país tuve mis papeles, una espera que contrasta con la vía exprés que ofrece la nacionalidad española para quienes pudieron acceder a ella a tiempo.