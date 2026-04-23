Cubana cuenta cómo llegó a Italia sin visa: "Sin tanto papeleo y sin trámites"

Una cubana identificada en TikTok como @daylih77 explicó cómo logró llegar a Italia sin visa, sin tanto papeleo y sin años de espera: obtuvo la doble nacionalidad española en menos de un año y viajó con su pasaporte comunitario.
"Soy cubana y así es como logré llegar a Italia sin visa, sin tanto papeleo y sin trámites que se demoran años", explicó en su video, que rápidamente captó la atención de miles de seguidores interesados en conocer su experiencia.
La joven detalló que pudo acogerse a la Ley de Memoria Democrática de España, también conocida como Ley de Nietos, que permitió a descendientes de españoles en el exilio solicitar la nacionalidad española. Gracias a esa vía, en menos de doce meses tenía su documentación lista para viajar libremente por Europa.
Sin embargo, este camino ya no está disponible para todos. El plazo para presentar nuevas solicitudes bajo esa ley venció, lo que dejó fuera a muchos cubanos que aún no habían completado su trámite.
Según datos conocidos, más de 300,000 estaban en proceso de obtener la nacionalidad española a través de esta legislación, lo que da una idea del enorme impacto que tuvo entre la comunidad cubana en la isla y en la diáspora.
Una vez en Italia, el proceso para establecerse legalmente es relativamente sencillo para los ciudadanos comunitarios. El primer paso es registrarse en la Anagrafe presentando el pasaporte español, el documento que acredita la ciudadanía europea y permite residir y trabajar en el país sin restricciones adicionales.
No obstante, el camino hasta regularizarse en Italia no siempre es fácil. Otra cubana residente en el país contó que tras nueve años largos en este país tuve mis papeles, una espera que contrasta con la vía exprés que ofrece la nacionalidad española para quienes pudieron acceder a ella a tiempo.
Preguntas frecuentes sobre la obtención de nacionalidad española y emigración de cubanos
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo logró una cubana viajar a Italia sin visa?
La cubana obtuvo la doble nacionalidad española en menos de un año mediante la Ley de Memoria Democrática de España, conocida como Ley de Nietos, lo que le permitió viajar con un pasaporte comunitario sin necesidad de visa.
¿Qué es la Ley de Nietos y cómo afecta a los cubanos?
La Ley de Memoria Democrática de España, conocida como Ley de Nietos, permitió a descendientes de españoles en el exilio solicitar la nacionalidad española. El plazo para nuevas solicitudes bajo esta ley ya venció, dejando fuera a muchos cubanos que no completaron el trámite a tiempo.
¿Cuáles son los beneficios de tener un pasaporte español para los cubanos?
El pasaporte español permite viajar a más de 190 países sin necesidad de visa, lo que representa una gran ventaja para los cubanos, quienes enfrentan restricciones significativas con su pasaporte nacional. Además, ofrece la posibilidad de residir y trabajar libremente en países de la Unión Europea.
¿Qué dificultades enfrentan los cubanos para emigrar a Italia?
Los cubanos que emigran a Italia pueden enfrentar diversas dificultades, como la necesidad de regularizar su estatus migratorio y obtener un contrato de trabajo a tiempo indeterminado para acceder a beneficios como préstamos hipotecarios. El proceso de integración puede ser largo y desafiante, especialmente para aquellos que no logran acceder a la nacionalidad por la vía rápida.
¿Qué implica la doble nacionalidad para los cubanos que emigran?
La doble nacionalidad permite a los cubanos mantener su ciudadanía original mientras obtienen una nueva, como la española. Para ingresar a Cuba, deben usar su pasaporte cubano, ya que Cuba no permite la renuncia a su ciudadanía. Esto puede complicar los viajes de regreso a la isla, como le sucedió a una cubana que no pudo entrar por no llevar su pasaporte cubano.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.