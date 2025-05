Familia suplica ayuda para encontrar a mujer desaparecida hace nueve meses en Las Tunas

Vídeos relacionados:

La búsqueda de Yanara Fernández Méndez, una cubana residente en la ciudad de Las Tunas, no cesa, transcurridos nueve meses de su desaparición.

Los familiares de Fernández mantienen activa la alerta en redes sociales, con la esperanza de encontrarla sana y salva, luego de haber perdido su rastro el 5 de agosto de 2024, cuando supuestamente salió de la casa de su pareja rumbo a la de su madre, lugar adonde nunca llegó.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Mirna Méndez

Mirna Méndez, tía de la mujer desaparecida, compartió un nuevo aviso en grupos de Facebook este lunes, suplicando ayuda para dar con su paradero.

“Lamentablemente, vuelvo a escribir pidiéndole a Dios por mi sobrina YANARA FERNÁNDEZ MÉNDEZ, ya que hoy se cumplen 9 meses de su desaparición. Sigo preguntándome: ¿dónde estás? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué no apareces?”, expresó Méndez.

Además, cuestionó la falta de acción de las autoridades en este caso: “También me pregunto ¿qué hace la policía de Las Tunas que no da con ella?”, al tiempo que solicitó a las personas compartir su publicación, “para que Cuba entera se entere que hay una familia llorando por la pérdida de YANARA FERNÁNDEZ MÉNDEZ Y QUE PEDIMOS JUSTICIA”.

Méndez instó a quien sepa sobre el paradero de su sobrina a contactar a la familia por los números 31371465 y 31345329, o llamar a la policía.

Captura de Facebook/Mirna Méndez

Los primeros reportes publicados en las redes, en agosto pasado, revelaron que Fernández fue vista por última vez el día 5 de ese mes, fecha en que salió de la casa de su pareja rumbo a la de su madre, según dijo el hombre, cuya identidad no ha trascendido.

Al no tener noticias de ella, los familiares iniciaron su búsqueda de inmediato y dieron parte a la policía, sin embargo, en las siguientes semanas denunciaron que no había habido avance alguno en la investigación.

Dos semanas después de la desaparición, Néstor Leonardo Méndez López, tío de la mujer, afirmó que la habían buscado “en cada rincón que nos imaginamos que pueda estar y por cada parte donde han creído verla”, y manifestó su esperanza en “un milagro” para que su sobrina “aparezca sana y salva”.

“Apelamos al corazón humano: si alguien la tiene retenida, por favor, entréguenosla; si alguien la ve, avísenos rápido (…) La familia, y en especial su madre, está muy triste y preocupada”, subrayó el hombre, y agregó que ella necesita tomar un medicamento, pero no precisó cuál.

Su tía también mostró preocupación por el estado de salud de Fernández, en otro post publicado en noviembre: “Tenemos esperanza que esté en otra provincia y debido a su condición médica no pueda regresar, no está con sus medicamentos y debe estar en malas condiciones”, aseguró, aunque no explicó qué dolencia aqueja a Fernández.

En los últimos tiempos se han hecho frecuentes los reportes de personas desaparecidas en Cuba. Desesperadas, las familias acuden a las redes sociales en busca de ayuda para localizar a sus seres queridos a falta de un canal oficial para visibilizar estos casos.

Preguntas frecuentes sobre desapariciones en Cuba