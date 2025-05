Gobierno admite desabastecimiento de gas licuado en Sancti Spíritus: "No hay, ni se sabe cuándo llegará"

El régimen admite que no hay gas licuado ni sabe cuándo lo habrá. Aunque asegura que no pasarán seis meses ni un año sin venderlo, no ofrece fechas ni soluciones para las familias afectadas.