Supermarket23 se queda sin balitas de gas licuado y desata intriga en las redes de los cubanos

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Las balitas de gas licuado que Supermarket23 vendía hasta el miércoles a 29 dólares desaparecieron de su plataforma en cuestión de horas, desatando una oleada de comentarios irónicos e indignados entre los cubanos que intentaban adquirirlas.

La pregunta que circula en redes es la misma que resumió un usuario en Facebook: «¿Las habrán vendido todas o los mandaron a quitarlas?».

Las teorías se multiplican y ninguna deja bien parado al régimen. Unos cubanos apuntan a una decisión política: «Fue una orden de arriba», escribió un comentarista con sarcasmo.

Otros creen que fue una prueba de mercado deliberada: «Eso seguro fue una prueba para ver su aceptación. Se les acabaron, pero volverán».

«Se les habrá acabado la capacidad hasta que vuelvan a cargar porque eso es un negocio redondo y una necesidad para los cubanos», comentó una usuaria.

Hay quienes responsabilizan directamente a los revendedores: «Ahora busca por redes sociales, los revendedores las tienen todas. Suerte con eso».

Los internautas indican que en el mercado informal las balitas de gas licuado ya se ofrecen a 45,000 pesos cubanos, muy por encima del precio en las plataformas Supermarket23 y Katapulk, donde al parecer aún tienen disponible el producto.

Captura de pantalla, 7 de mayo 2026

La lectura más crítica apunta a un patrón conocido: «Una vez más nos ponen una carnada y allá vamos a picar. Se agotaron y recogieron el billete. Mi pregunta es si saben que una balita de gas dura un par de meses solamente y no se rellena sola. En dos meses las familias seguirán igual o peor».

Otro comentario trazó el paralelo con la venta de combustible en dólares: «Con la gasolina fue igualito y ahora es por una aplicación que el turno no llega de la cantidad de personas que la están comprando. Así mismo será el negocio con la balita de gas».

Una persona señaló: «En este país cómo se critica a los americanos y estamos viviendo gracias a ellos. ¿Qué bloqueo será peor, el de fuera o el que tenemos aquí dentro? Sin palabras».

El episodio se enmarca en una crisis crónica del suministro estatal de gas licuado que el régimen cubano no ha podido resolver.

En enero de este año, el tanquero Emilia regresó vacío desde Jamaica por incapacidad de pago del Estado cubano, y más de 109,000 hogares en Matanzas llevan sin suministro regular desde octubre de 2024.

En julio del año pasado, Cuba detuvo la venta de gas licuado en todo el país a la espera del próximo barco, y antes de eso mantuvo un buque anclado casi cuatro meses sin poder descargar por falta de pago.

Ante ese vacío, el régimen ha permitido que mipymes privadas importen combustibles desde Estados Unidos bajo licencias del gobierno estadounidense.

Plataformas como Supermarket23 y Katapulk comenzaron a comercializar las balitas a 29 dólares —equivalentes a unos 15,660 pesos cubanos al cambio informal—, una cifra inalcanzable para la mayoría de trabajadores y jubilados que cobran salarios en moneda nacional.

La indignación en redes lo resume sin rodeos: «Eso da vergüenza, que no se la den al pueblo porque supuestamente no hay, y luego como si no pasara nada la vendan en dólares».

Con el inventario supuestamente agotado y sin fecha de reposición confirmada, la pregunta que queda abierta es si la plataforma volverá a ofrecer el producto —y a qué precio— o si el episodio quedará como un capítulo más de la dolarización acelerada de los servicios esenciales en Cuba.