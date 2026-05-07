Supermarket23 se queda sin balitas de gas licuado y desata intriga en las redes de los cubanos

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Las balitas de gas licuado que Supermarket23 vendía hasta el miércoles a 29 dólares desaparecieron de su plataforma en cuestión de horas, desatando una oleada de comentarios irónicos e indignados entre los cubanos que intentaban adquirirlas.
La pregunta que circula en redes es la misma que resumió un usuario en Facebook: «¿Las habrán vendido todas o los mandaron a quitarlas?».
Las teorías se multiplican y ninguna deja bien parado al régimen. Unos cubanos apuntan a una decisión política: «Fue una orden de arriba», escribió un comentarista con sarcasmo.
Otros creen que fue una prueba de mercado deliberada: «Eso seguro fue una prueba para ver su aceptación. Se les acabaron, pero volverán».
«Se les habrá acabado la capacidad hasta que vuelvan a cargar porque eso es un negocio redondo y una necesidad para los cubanos», comentó una usuaria.
Hay quienes responsabilizan directamente a los revendedores: «Ahora busca por redes sociales, los revendedores las tienen todas. Suerte con eso».
Los internautas indican que en el mercado informal las balitas de gas licuado ya se ofrecen a 45,000 pesos cubanos, muy por encima del precio en las plataformas Supermarket23 y Katapulk, donde al parecer aún tienen disponible el producto.
La lectura más crítica apunta a un patrón conocido: «Una vez más nos ponen una carnada y allá vamos a picar. Se agotaron y recogieron el billete. Mi pregunta es si saben que una balita de gas dura un par de meses solamente y no se rellena sola. En dos meses las familias seguirán igual o peor».
Otro comentario trazó el paralelo con la venta de combustible en dólares: «Con la gasolina fue igualito y ahora es por una aplicación que el turno no llega de la cantidad de personas que la están comprando. Así mismo será el negocio con la balita de gas».
Una persona señaló: «En este país cómo se critica a los americanos y estamos viviendo gracias a ellos. ¿Qué bloqueo será peor, el de fuera o el que tenemos aquí dentro? Sin palabras».
El episodio se enmarca en una crisis crónica del suministro estatal de gas licuado que el régimen cubano no ha podido resolver.
En enero de este año, el tanquero Emilia regresó vacío desde Jamaica por incapacidad de pago del Estado cubano, y más de 109,000 hogares en Matanzas llevan sin suministro regular desde octubre de 2024.
En julio del año pasado, Cuba detuvo la venta de gas licuado en todo el país a la espera del próximo barco, y antes de eso mantuvo un buque anclado casi cuatro meses sin poder descargar por falta de pago.
Ante ese vacío, el régimen ha permitido que mipymes privadas importen combustibles desde Estados Unidos bajo licencias del gobierno estadounidense.
Plataformas como Supermarket23 y Katapulk comenzaron a comercializar las balitas a 29 dólares —equivalentes a unos 15,660 pesos cubanos al cambio informal—, una cifra inalcanzable para la mayoría de trabajadores y jubilados que cobran salarios en moneda nacional.
La indignación en redes lo resume sin rodeos: «Eso da vergüenza, que no se la den al pueblo porque supuestamente no hay, y luego como si no pasara nada la vendan en dólares».
Con el inventario supuestamente agotado y sin fecha de reposición confirmada, la pregunta que queda abierta es si la plataforma volverá a ofrecer el producto —y a qué precio— o si el episodio quedará como un capítulo más de la dolarización acelerada de los servicios esenciales en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la crisis del gas licuado en Cuba y su venta en dólares
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Supermarket23 dejó de vender las balitas de gas licuado?
Las balitas de gas licuado desaparecieron rápidamente de la plataforma de Supermarket23, lo que generó especulaciones sobre si se habían vendido todas o si fueron retiradas por órdenes del gobierno. En el contexto de una crisis energética y de suministro, las teorías incluyen decisiones políticas y pruebas de mercado, aunque la falta de comunicación oficial aumenta la incertidumbre.
¿Cuál es el precio actual de las balitas de gas licuado en Cuba?
Las balitas de gas licuado se vendieron a 29 dólares en plataformas como Supermarket23 y Katapulk. En el mercado informal, pueden alcanzar hasta 45,000 pesos cubanos, lo que refleja la escasez y la demanda desesperada por parte de los consumidores en medio de la crisis energética.
¿Qué condiciones se deben cumplir para comprar una balita de gas en plataformas como Supermarket23?
Para adquirir una balita de gas en estas plataformas, el cliente debe entregar un cilindro vacío en buen estado. Esto incluye que el cilindro no tenga perforaciones mayores de dos centímetros, no esté oxidado y tenga una base estable. Sin cumplir estas condiciones, la entrega del cilindro lleno no se realiza.
¿Cómo afecta la dolarización del gas licuado a los cubanos?
La dolarización del gas licuado crea un acceso desigual a este recurso esencial, ya que la mayoría de los cubanos percibe salarios en moneda nacional que no les permiten costear el precio en dólares. Esto agrava la situación para quienes no reciben remesas y depende de que se revierta la dolarización para hacer el gas más accesible.
¿Qué soluciones ofrece el gobierno cubano ante la crisis del gas licuado?
El gobierno ha permitido que mipymes privadas importen gas licuado desde Estados Unidos, pero no ha resuelto la crisis estructural del suministro estatal. La alternativa del gas manufacturado en La Habana es insuficiente, y la dolarización del sector energético continúa sin ofrecer soluciones efectivas para la mayoría de la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.