Cubano regresa a vivir a Cuba y así fue su experiencia en el aeropuerto de EE. UU.

Un cubano residente en Estados Unidos decidió regresar temporalmente a la isla y compartió su experiencia desde el aeropuerto norteamericano poco antes de abordar su vuelo a La Habana. En un breve testimonio grabado en video, el hombre expuso detalles sobre los controles y la nostalgia que lo motivó a retornar.

“Me voy un tiempo para Cuba. ¿Qué he visto en el aeropuerto? Mucha mercancía, muchas maletas, mucha supervisión. Hay más rigor que antes que entrara Trump”, comentó el cubano, quien no reveló su identidad ni el motivo exacto de su viaje.

Desde el interior de la terminal aérea, señaló que su decisión obedece a una mezcla de cansancio emocional y apego a sus raíces: “Me voy para Cuba porque estoy aburrido de estar aquí. Ojalá que cuando vuelva no tenga problemas, pero necesito estar en Cuba un tiempo, me gusta estar en el barrio, me gusta estar en Cuba”.

La declaración refleja un fenómeno creciente entre algunos cubanos emigrados que, pese a las dificultades que persisten en la isla —como la inflación, la escasez de alimentos y medicamentos, y los apagones frecuentes—, sienten la necesidad de reconectar con su entorno familiar y cultural.

Los aeropuertos de Estados Unidos, particularmente en ciudades con alta presencia de cubanos como Miami, han incrementado los controles aduanales y de seguridad en los últimos años, especialmente en los vuelos con destino a Cuba.

Esta supervisión más rigurosa también se asocia al volumen de carga que muchos viajeros llevan consigo, a menudo con productos básicos, alimentos, medicinas o electrodomésticos para familiares en la isla.

El regreso temporal de este cubano ocurre en un contexto en el que más de medio millón de isleños ha emigrado en los últimos tres años, empujados por la grave crisis económica que atraviesa el país y las restricciones impuestas por el régimen de La Habana.

