La impresionante versión de este cubano de «Puente» de Ricardo Arjona tiene a todos llorando: "Ayúdenme a llegar a él"

El joven cantautor cubano Miguel Ricote, de 21 años y originario de Banes, Holguín, publicó ayer en Instagram una emotiva versión de «Puente (Caribe)» de Ricardo Arjona que en pocas horas conmovió a miles de personas dentro y fuera de Cuba.

En el video de menos de un minuto, Ricote interpreta la canción con guitarra acústica y dedica la grabación directamente al artista guatemalteco, pidiendo a sus seguidores que lo mencionen en los comentarios con la esperanza de que Arjona responda.

«Puente, una canción que te hace sentir a Cuba un poquito más cerca sin duda alguna. Gracias maestro @ricardoarjona por esta obra maestra y por amar tanto a mi país», escribió Ricote junto al reel.

El video acumuló más de 74,000 visualizaciones, casi 23,000 likes y más de 3,700 comentarios, cifras que reflejan el impacto emocional que la interpretación generó entre la comunidad cubana en redes sociales.

Entre los versos que Ricote entona se escucha: «Habana, siempre a las mitades / tan mitad española tan mitad africana / me gusta la idea de pensar / que pronto teñirás tus canas», y más adelante: «Habana, te amo más que a nadie a pesar de que nunca he tenido otra dama / son tantos recuerdos que no te imaginas cuánto es que me importas / nuestra historia es larga».

«Puente (Caribe)» forma parte del álbum «Poquita ropa» de Arjona, publicado en 2010, y usa la metáfora de un puente de 90 millas —la distancia entre Cuba y Miami— para simbolizar la reconciliación entre los cubanos de la isla y la diáspora, colocando el amor familiar por encima de las divisiones ideológicas.

La canción volvió a ser noticia el pasado 26 de marzo, cuando todos los cubanos se pusieron de pie durante un concierto de Arjona en el Toyota Center de Houston, en el marco de su gira «Lo que el Seco no dijo».

Al ver un mar de banderas cubanas entre el público, Arjona dijo: «Hay tantas banderas de Cuba que al menos un pedacito voy a cantar», y entonó espontáneamente un fragmento del tema, desatando gritos de «¡Libertad!» y lágrimas entre los asistentes en un momento que se volvió viral.

Ricote no es un desconocido en las redes. El pasado 20 de marzo se hizo viral con «Viva Cuba Libre», una canción propia que grabó durante un apagón a la luz de una vela y que superó las 61,000 visualizaciones, retratando sin filtros la crisis cubana: cortes eléctricos, escasez de alimentos, represión y emigración forzada.

Con más de 100,000 seguidores en redes sociales, el joven de Holguín se ha consolidado en apenas semanas como una de las voces más auténticas de la nueva generación de artistas cubanos que usan la música como herramienta de denuncia y expresión desde la isla.

Ricote define su propuesta como música para quien esté despierto, «para quien quiera pensar», una declaración que resume el espíritu de sus dos grandes virales en menos de dos meses.

Arjona lleva años generando momentos memorables con esta canción entre el público cubano, desde su interpretación en los Premios Lo Nuestro de 2015 hasta cuando emocionó a los cubanos cantando «Puente» en Miami en 2022, y ahora la versión de Ricote suma un nuevo capítulo a esa historia compartida entre el artista guatemalteco y la isla.