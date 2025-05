Tendencia peligrosa: Nuevo reto viral de Tiktok genera alarma en las escuelas de Estados Unidos

Un nuevo y alarmante reto viral en TikTok, conocido como el 'Chromebook Challenge', ha encendido las alertas en distritos escolares de Estados Unidos, tras registrarse múltiples incidentes en los que estudiantes provocaron incendios al manipular computadoras portátiles escolares.

El desafío incita a los adolescentes a insertar clips metálicos, lápices u otros objetos conductores en los puertos USB de los Chromebooks (ordenadores portátiles empleados con finalidad didáctica), generando cortocircuitos que han derivado en humo, chispas e incluso fuego en plena aula.

Uno de los casos más graves se reportó en Nueva Jersey, donde, según NBC News, un estudiante de 15 años fue acusado de incendio provocado en tercer grado, luego de quemar intencionalmente un equipo.

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George, en Maryland, confirmaron al menos 10 incidentes vinculados al reto. En Oklahoma, el Distrito Escolar Mid-Del advirtió que los padres deberán asumir los costos de reemplazo de los dispositivos, unos 274 dólares por unidad, además de enfrentar posibles cargos legales.

Por su parte, aunque en Florida de momento no se han reportado incidentes relacionados, la cuenta de Instagram Only in Dade publicó un video que muestra una Chromebook humeando en un salón de clases.

La publicación generó miles de reacciones. Un comentario en tono cubano reflejó el sentir de muchos padres: “¡Qué manera de comer mierda! Yo, siendo la madre o el padre, se la meto por la cabeza y después que llamen a la policía”.

Otro usuario ironizó: “Los estudiantes con F son los verdaderos inventores”, mientras que una crítica más profunda apuntó al trasfondo del consumo tecnológico: “Minerales raros extraídos por masas de personas empobrecidas para que algún hijo de papá los use como acelerante para incendiar su escuela”.

Autoridades escolares y cuerpos de seguridad instan a padres y tutores a dialogar con sus hijos sobre el uso responsable de la tecnología. Las consecuencias por participar en este reto pueden incluir expulsión y cargos criminales.