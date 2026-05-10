"Se quedó en shock por 30 minutos": Emotivo reencuentro de un cubano con su familia en Cuba

Un video publicado en TikTok por el usuario @jj_iris_lft ha conmovido a miles de personas al capturar el instante exacto en que un cubano se reencuentra con su familia en un aeropuerto de la isla, tras un período de separación que dejó huella visible en todos los presentes.

El clip, acompañado por la canción «Hoy» de Gloria Estefan —cuya letra reza «Tengo el mar del otro lado / Tú eres mi norte y mi sur / Hoy voy a verte de nuevo»—, muestra abrazos, lágrimas y una emoción que desbordó a quienes estaban en el lugar.

La elección musical no es casual: Estefan es cubana-estadounidense, nacida en La Habana y exiliada en Miami, y cada verso de la canción parece escrito para describir la experiencia de la diáspora cubana.

Las reacciones en la sección de comentarios no tardaron en llegar, emojis y mensajes de benciciones para esta familia.

"El viejo se nos quedó en shok por 30 minutos, no pudo hablar. Ellos no sabían que éramos nosotros quienes íbamos", dijo la usuaria que compartió el video en la descripción de este reencuentro.

El fenómeno no es nuevo ni aislado. Los reencuentros familiares cubanos en aeropuertos se han convertido en un género viral recurrente en TikTok durante 2025 y 2026, impulsado por el éxodo masivo que ha dejado a prácticamente cada familia cubana con algún miembro en el exterior.

En abril pasado, una hija sorprendió a su madre tras seis años sin verse en un video que también se viralizó, mientras que una española viajó 17 horas desde Barcelona para reencontrarse con su pareja cubana, acumulando más de 110,600 visualizaciones en menos de 24 horas.

Detrás de cada uno de estos clips hay una cifra que lo explica todo: entre 2021 y mediados de 2024, más de 860,000 cubanos emigraron, en el mayor éxodo de la historia de la isla, dejando familias enteras divididas por el mar, los años y la distancia.