"Se quedó en shock por 30 minutos": Emotivo reencuentro de un cubano con su familia en Cuba

Un video publicado en TikTok por el usuario @jj_iris_lft ha conmovido a miles de personas al capturar el instante exacto en que un cubano se reencuentra con su familia en un aeropuerto de la isla, tras un período de separación que dejó huella visible en todos los presentes.
El clip, acompañado por la canción «Hoy» de Gloria Estefan —cuya letra reza «Tengo el mar del otro lado / Tú eres mi norte y mi sur / Hoy voy a verte de nuevo»—, muestra abrazos, lágrimas y una emoción que desbordó a quienes estaban en el lugar.
La elección musical no es casual: Estefan es cubana-estadounidense, nacida en La Habana y exiliada en Miami, y cada verso de la canción parece escrito para describir la experiencia de la diáspora cubana.
Las reacciones en la sección de comentarios no tardaron en llegar, emojis y mensajes de benciciones para esta familia.
"El viejo se nos quedó en shok por 30 minutos, no pudo hablar. Ellos no sabían que éramos nosotros quienes íbamos", dijo la usuaria que compartió el video en la descripción de este reencuentro.
El fenómeno no es nuevo ni aislado. Los reencuentros familiares cubanos en aeropuertos se han convertido en un género viral recurrente en TikTok durante 2025 y 2026, impulsado por el éxodo masivo que ha dejado a prácticamente cada familia cubana con algún miembro en el exterior.
En abril pasado, una hija sorprendió a su madre tras seis años sin verse en un video que también se viralizó, mientras que una española viajó 17 horas desde Barcelona para reencontrarse con su pareja cubana, acumulando más de 110,600 visualizaciones en menos de 24 horas.
Detrás de cada uno de estos clips hay una cifra que lo explica todo: entre 2021 y mediados de 2024, más de 860,000 cubanos emigraron, en el mayor éxodo de la historia de la isla, dejando familias enteras divididas por el mar, los años y la distancia.
Preguntas frecuentes sobre los emotivos reencuentros familiares de la diáspora cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se han vuelto tan comunes los reencuentros familiares de cubanos en TikTok?
Los reencuentros familiares de cubanos en TikTok se han vuelto comunes debido al éxodo masivo que ha llevado a más de 1.4 millones de cubanos a emigrar entre 2020 y 2024, dejando a muchas familias separadas. TikTok se ha convertido en una plataforma donde estas familias documentan sus emotivos reencuentros, generando una gran empatía y viralidad entre quienes viven experiencias similares.
¿Cuál es el impacto emocional de estos reencuentros en las familias cubanas?
El impacto emocional de estos reencuentros es profundo, ya que reflejan el dolor de la separación prolongada y la alegría del reencuentro. Estos momentos capturan la intensidad de los lazos familiares que resisten la distancia y el tiempo, y sirven como una forma de catarsis tanto para los protagonistas como para quienes los observan en las redes sociales.
¿Qué papel juega la música en los videos de reencuentros cubanos en TikTok?
La música juega un papel crucial en los videos de reencuentros cubanos en TikTok, ya que potencia la carga emocional de las imágenes. Canciones como "Hoy" de Gloria Estefan o "A la niña que fui" de Kany García acompañan estos clips, subrayando el tema de la reunificación familiar y resonando con el sentimiento de la diáspora cubana.
¿Qué cifras reflejan la magnitud del éxodo cubano y su impacto en las familias?
Entre 2020 y 2024, más de 1.4 millones de cubanos abandonaron la isla debido a la escasez económica y la represión política, según datos de organizaciones especializadas en migración. Este éxodo masivo ha fragmentado familias, dejando a muchos niños al cuidado de abuelos o parientes y generando un profundo impacto emocional.
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