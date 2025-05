Teresa Padrón, a siete meses de la muerte de El Taiger: "Cada día que pasa siento más la necesidad de alzar la voz por ti"

Vídeos relacionados:

La ex mánager del reguetonero cubano El Taiger, Teresa Padrón, volvió a recordarlo este viernes, a siete meses de su fallecimiento, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales en el que expresa dolor, nostalgia y un firme reclamo de justicia.

"Han pasado 7 meses desde que te fuiste, mi negro, y aún me cuesta creerlo", escribió en su cuenta de Instagram junto a un video del artista. “Te recuerdo con esa felicidad que contagiabas, con tu alegría, con la vida que llevabas por dentro y que compartías con todos”, añadió.

Con palabras visiblemente cargadas de pesar, Padrón reiteró su rechazo a lo sucedido y la convicción de que la muerte del músico no fue ni justa ni natural. “Nada justifica tu partida, y cada día que pasa siento más la necesidad de alzar la voz por ti, de pedir, gritar y fajarme para que justicia se haga. ¡No fue justo, no fue humano, no fue tu momento!”, expresó.

En su mensaje también hizo un llamado a sus seguidores a no permanecer indiferentes ante las pérdidas violentas o inexplicables: “A quienes me leen: pidamos justicia, no solo por José, sino por todos los que se han ido de forma injusta. Que tu luz nunca se apague, José. Te llevo conmigo siempre. ¡JUSTICIA JUSTICIA JUSTICIA! ¡No descansaremos hasta que se cumpla!”.

José Manuel Carvajal Zaldivar, conocido como El Taiger, falleció el pasado 10 de octubre de 2024, luego de una semana en cuidados intensivos tras recibir un disparo en la cabeza.

El inicio del juicio contra su asesino, Damián Valdez-Galloso, volvió a posponerse esta semana para el mes de julio, alargando aún más la posibilidad de hacer justicia para sus familiares, amigos y fanáticos.

