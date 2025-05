Se apaga la señal analógica de Cubavisión en Villa Clara por rotura en transmisor

Vídeos relacionados:

La señal analógica de Cubavisión en la provincia de Villa Clara ha quedado interrumpida debido a una avería en el transmisor que opera en la región. La situación ha dejado sin acceso a la programación del canal estatal a numerosos televidentes que aún utilizan este sistema de recepción.

La información fue confirmada por la emisora provincial CMHW a través de su página en Facebook. Según declaraciones de Alfredo Cárdenas, director de Radio Cuba en Villa Clara, la señal analógica del canal Cubavisión continúa afectada debido a una "rotura muy compleja en su transmisor".

El funcionario explicó que la solución definitiva del problema es incierta, debido a la obsolescencia del equipo y la falta de componentes de repuesto tanto en Cuba como en el extranjero.

En estos momentos, el transmisor opera a media potencia, y aunque se ha intentado mejorar la recepción de la imagen y el sonido, no se espera alcanzar los parámetros nominales.

“Nuestros técnicos trabajan en mejorar la recepción de la imagen y el sonido, pero ya no es posible recuperar la potencia y los parámetros nominales de ese transmisor, pues se trata de una tecnología muy obsoleta y no existen piezas de repuesto en el país y otras partes del mundo”, afirmó Cárdenas.

El funcionario indicó que no se ha discutido aún la posibilidad de utilizar el transmisor de otro canal, como el Canal Educativo 1 en el canal 14, pero reconoció que esta podría ser una solución temporal si no se logra restablecer el servicio. No obstante, advirtió que esta medida afectaría las transmisiones de Tele Cubanacán, el telecentro local, por la vía analógica.

Hasta el momento, no se ha especificado un tiempo estimado para la solución del problema. Los televidentes afectados son instados a mantenerse informados a través de las plataformas digitales del canal y los medios de comunicación oficiales.

Esta interrupción impacta especialmente a las zonas rurales y a aquellos hogares que aún no cuentan con acceso a la señal digital, limitando su acceso a la programación de Cubavisión y otros servicios informativos.

Además de Villa Clara, en fechas recientes se conoció que en Santiago de Cuba, los canales HD han estado fuera del aire durante meses por falta de piezas de repuesto.

Gustavo Marín Álvarez, jefe de la División Provincial de Radio Cuba, explicó que el daño, atribuido a las afectaciones tecnológicas causadas por la inestable situación electroenergética, dejó sin señal de alta definición no solo al municipio cabecera, sino también a Palma Soriano, San Luis, Mella, Songo-La Maya y Contramaestre.

Aún con estas dificultades, el país mantiene el propósito de apagar la televisión analógica en todo el país en 2026, según trascendió hace unos años.

Según la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, en 2023, la infraestructura de transmisores de RadioCuba cuenta con 208 transmisores digitales; 153 en Definición Estándar (SD) y 55 Alta Definición (HD) y que todos los centros transmisores de occidente se encuentran conectados por fibra óptica.

