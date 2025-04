Cubanos se vuelcan a ayudar a actor Samuel Claxton tras denuncia en redes sociales

Vídeos relacionados:

El nombre de Samuel Claxton, uno de los actores más populares en Cuba durante décadas, está resonando con fuerza en redes sociales. No por un nuevo estreno teatral o cinematográfico, sino por el clamor ciudadano que busca socorrerlo en un momento crítico de su vida, marcado por la enfermedad, la necesidad y la falta de respaldo estatal.

Claxton, de 82 años y con una carrera que supera el medio siglo en teatro, cine y televisión, atraviesa desde hace tiempo un complejo cuadro de salud.

Operado de un carcinoma de vejiga hace dos años y con una nefrostomía percutánea (introducción de un catéter a través de la piel hasta el riñón para drenar la orina) hace uno, necesita insumos básicos como sondas y bolsas colectoras, insumos esenciales para su cuidado diario que, sin embargo, no le son provistos por ninguna institución oficial.

La alerta la dio Libia Batista, directora de casting, quien tras visitarlo recientemente junto a una amiga, hizo un llamado urgente para reunir sondas de los tamaños 16, 18 y 20, así como bolsas colectoras.

Al pedido respondieron numerosas personas solidarias.

El usuario de Facebook identificado como "Alexander Gestor De Alojamientos", a través del grupo "Alamar el barrio", narró su experiencia al localizar al actor y llevarle personalmente lo que necesitaba, además de alimentos.

"Compré unas sondas con lo que pude y varias que me han donado. (...) Le dejé dos bolsas de leche y una pasta de bocadito que me dijo Libia que a él le encanta y una de las donadoras me dio un racimo de plátano y también se lo llevé. No es mucho, pero de poquito en poquito se puede", afirmó.

Captura de Facebook / alamar el barrio / Alexander Gestor De Alojamientos

Alexander aseguró que seguirá reuniendo insumos y que ya tiene más entregas en camino.

Su publicación se acompañó de la dirección de Claxton y su esposa Juanita, para quien desee colaborar: Edificio C-28, Apto 9, Zona 6 de Alamar. El número de teléfono fijo es 77 65 20 61.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. Muchos elogiaron el gesto solidario de los vecinos, otros prometieron donar, ir a visitarlo cuando su salud se los permita o simplemente compartir la información.

"Lo ayudé en 1987 a transportar un refrigerador, ahora estoy dispuesto a ayudarlo de nuevo", expresó con emotividad un anciano.

"Tengo una sonda 18 y una bolsa colectora de orine, se la dono, se la regalo a este gran actor, ojalá y tuviera más para darle lo que necesita", aseguró otra mujer.

Pero muchos también manifestaron su indignación ante el abandono institucional. "Un actor profesional no debería depender de la caridad para vivir. Qué pena da este sistema", escribió un joven.

Las redes sociales se han convertido en el principal espacio de organización para estas iniciativas ciudadanas.

La plataforma Cubaactores y figuras del medio artístico como la actriz Yaneisy Sánchez también se sumaron al pedido de ayuda.

Más allá de la solidaridad, el caso de Samuel Claxton ha encendido un debate inevitable sobre la responsabilidad del Estado cubano con sus figuras culturales.

"Lo mínimo es que tenga sus sondas y recolector sin necesidad de pedir", se lee en uno de los comentarios.

Detrás de esa frase hay una frustración creciente: la que sienten muchos ante la actitud pasiva del Ministerio de Cultura y la UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba), que con frecuencia ofrecen homenajes póstumos, pero rara vez intervienen con prontitud en situaciones de vulnerabilidad.

La historia de Claxton, lastimosamente, no es única. Cada vez son más los artistas retirados o enfermos que sobreviven gracias al esfuerzo de la comunidad, mientras enfrentan una vejez precaria en un país donde los recursos médicos son escasos y el reconocimiento material al aporte cultural suele ser simbólico, cuando no inexistente.

Nacido en Camagüey en 1943, Claxton dejó una marca imborrable en el arte cubano. Su papel como Mantilla en la icónica serie "Su propia guerra" lo convirtió en un rostro familiar para millones.

Participó en películas como "En 3 y 2", "Los días del agua", "Retrato de Teresa", "Caravana", "Operación Fangio" y "La última cena". En teatro, destacó en "María Antonia", "Divinas palabras" "Santa Camila de La Habana Vieja", entre otras.

A pesar de esa impresionante trayectoria, hoy depende de la buena voluntad de quienes lo recuerdan con cariño y gratitud.

En un país donde la cultura ha sido bandera y sostén ideológico por más de medio siglo, no deja de resultar paradójico -e indignante- que sus protagonistas más ilustres terminen olvidados por las instituciones que deberían protegerlos.

Hoy, en Alamar, la solidaridad de unos pocos ha dado un respiro a Samuel Claxton. Pero la pregunta persiste: ¿Hasta cuándo dependerá la dignidad de nuestros artistas del esfuerzo voluntario de su pueblo?.

