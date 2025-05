Un emotivo video compartido por el usuario @jorgitin90 ha tocado el corazón de miles de personas en TikTok. En él, se ve cómo regresa por sorpresa a Cuba y le da el mejor regalo posible a su madre: un abrazo largamente esperado justo en el Día de las Madres.

“Llegada sorpresa a Cuba. Día de las madres”, escribió el joven en la descripción del video, que muestra el momento exacto en que su mamá lo ve y lo abraza fuerte, como solo una madre sabe hacerlo. De fondo, se ven niños jugando en la calle y vecinos que se emocionan con la escena.

Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos felicitaron a la familia, otros compartieron sus propias historias de separación y nostalgia, y algunos simplemente no pudieron evitar llorar. “Abrazos que curan el alma”, escribió un usuario. Otro comentó: “Perdí a mi madre y no la pude volver a ver, qué lindo hubiera sido”.

También hubo quienes se alegraron de ver un pedacito de Cuba: “Qué alegría me da ver las calles de mi Cuba, cómo se extrañan todos los niños jugando juntos”, decía uno de los comentarios más destacados.

El creador del video respondió con cariño a casi todos: “Confía en Dios que tu momento llegará” y “Nada como el abrazo de una madre” fueron algunas de sus frases.

El video no solo celebra un reencuentro, sino también la fuerza del amor entre madres e hijos que ni la distancia ni el tiempo pueden romper. Y sí, en este Día de las Madres, Cuba también se llenó de abrazos que lo dicen todo sin necesidad de palabras.

