La madre de Dina Stars llora desconsoladamente en un supermercado de España por los niños de Cuba: "Esto es muy triste"

Ileana Fernández, madre de la youtuber cubana Dina Stars, rompió a llorar frente a la sección de lácteos de un supermercado español al ver por primera vez la enorme variedad de productos disponibles, en un video publicado este domingo en TikTok que resume en 19 segundos el abismo entre la Cuba del hambre y la vida en Europa.

Ileana llegó a España a principios de mayo para acompañar a su hija en el parto inminente del bebé Derek, tras ocho meses de separación, tal como quedó documentado en el emotivo reencuentro de Dina Stars con su madre el pasado 3 de mayo en una estación de tren española.

En el video, grabado durante una visita al supermercado, Ileana no puede contener las lágrimas ante los estantes repletos de leche.

«También lloré delante en el mercado frente a la leche, pero es que esto, esto es muy triste, Dani, ¡porque mira cuántos tipos! No quiero caer en lo mismo con lo mismo, pero es que tú ves estas cosas, tú ves lo que está pasando, los niños y ay, esto es muy triste», dice Ileana en el clip.

Dina Stars acompañó el video con una descripción que no deja lugar a dudas: «En Cuba los niños no tienen comida, esto dijo mi mamá al ver un mercado en España por primera vez».

Lo que hace especialmente poderoso este momento es su antecedente directo: en noviembre de 2021, la misma Ileana salió llorando de un agromercado en La Habana, el conocido como «mercado de los millonarios» de Calle 19 y B en el Vedado, por los precios prohibitivos.

En aquella ocasión, con unos 2,000 pesos cubanos, apenas pudieron comprar verduras básicas y frijoles, y Ileana declaró: «Sales de ahí con un disgusto tan grande que posiblemente la ensalada me caiga mal. ¡No sé dónde vamos a parar!».

Cuatro años y medio después, llora de nuevo ante un lineal de supermercado, pero esta vez por la abundancia que nunca ha conocido en Cuba.

El contraste entre ambos llantos —uno por la miseria, otro por la abundancia— refleja la crisis alimentaria que atraviesa la isla.

Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» del Food Monitor Program, uno de cada tres hogares cubanos (33,9%) pasó hambre en 2025, el 25% de la población se acostaba sin cenar y el 29% eliminaba una comida diaria.

La producción de leche en Cuba cayó un 37,6% según datos oficiales, agravando la malnutrición infantil, mientras en la provincia de Granma el 78,9% de la población enfrenta hambre.

Dina Stars llegó a Madrid en mayo de 2022 tras ser detenida por la Seguridad del Estado cubana el 13 de julio de 2021, mientras daba declaraciones en directo sobre las protestas del 11J.

Desde entonces, madre e hija vivieron separadas, conectadas por videollamadas: en abril de 2026, Ileana vio desde Cuba la ecografía 5D del bebé Derek emocionándose ante la imagen de su futuro nieto.

El video completo de la visita al supermercado está disponible en el canal de YouTube de Dina Stars, donde la youtuber documenta el proceso de descubrimiento de su madre ante una realidad que en Cuba es simplemente inimaginable.