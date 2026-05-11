Sorprendió a su madre el Día de las Madres en Cuba tras cuatro años sin abrazarla y esto pasó: "Pobrecita"

Un joven cubano identificado como Ray Obón Séne protagonizó este domingo un emotivo reencuentro con su madre en Cuba, sorprendiéndola en el Día de las Madres tras cuatro años de separación.
Ray publicó el video del reencuentro en TikTok el pasado jueves, días antes de la celebración, y en él dejó una frase que resume el peso de la distancia: «Mi mamá no se creía que después de 4 años me iba a volver a abrazar».
El clip, de apenas 20 segundos, muestra el instante del abrazo y recoge la voz del joven dirigiéndose a un niño llamado Raiden al inicio de la grabación.
El reencuentro de Ray se suma a una tendencia que se repite cada Día de las Madres entre la diáspora cubana. El año pasado, el cubano @jorgitin90 regresó de sorpresa a la isla para abrazar a su madre en la misma fecha, con un video que también conmovió a miles de seguidores.
En mayo de 2025, otro cubano sorprendió a su madre tras cuatro años de separación, generando el comentario viral «Eso no se hace» entre los usuarios de la plataforma.
En febrero de este año, William Pérez sorprendió a su mamá tras casi cuatro años en un reencuentro igualmente emotivo, y apenas la semana pasada Anly Meireles apareció sin avisar en casa de su madre en Cuba, quien reaccionó con una mezcla de incredulidad y alegría.
Estos reencuentros reflejan una realidad que marca el Día de las Madres 2026 en Cuba: miles de familias separadas por la emigración masiva que ha vaciado la isla en los últimos años.
Desde 2021, más de un millón de cubanos han abandonado el país, y la población de Cuba cayó de 11 millones en 2020 a menos de 9,75 millones a finales de 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
El 38% de los hogares cubanos tiene al menos un miembro emigrado, lo que convierte fechas como esta en un recordatorio agridulce: muchas madres en la isla celebraron el domingo a través de una videollamada, mientras otras, como la madre de Ray, recibieron la sorpresa que no esperaban.
Anly Meireles lo resumió al compartir su propio reencuentro: «Nadie imagina el peso que se lleva cuando las personas que más queremos están lejos».
Preguntas frecuentes sobre los emotivos reencuentros familiares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué son tan comunes los reencuentros sorpresa en Cuba?
Los reencuentros sorpresa son comunes en Cuba debido a la extensa diáspora cubana, que ha dejado a muchas familias separadas por años. La emigración masiva, motivada por la crisis económica y la represión política, ha forzado a miles de cubanos a buscar nuevas oportunidades en el extranjero, convirtiendo estos momentos en emotivos encuentros cargados de nostalgia y amor.
¿Cómo ha impactado TikTok en la visibilidad de estos reencuentros familiares?
TikTok ha jugado un papel crucial al documentar y compartir estos reencuentros familiares, convirtiéndose en una plataforma de catarsis colectiva para la diáspora cubana. Los videos de abrazos y lágrimas han resonado profundamente entre los usuarios, generando millones de visualizaciones y fomentando un sentido de comunidad entre aquellos que esperan vivir su propio reencuentro.
¿Cuál es la razón detrás de la emigración masiva de cubanos desde 2021?
La emigración masiva de cubanos desde 2021 se debe a una combinación de crisis económica, apagones frecuentes y represión política. Estos factores han empujado a más de un millón de personas a abandonar la isla en busca de mejores condiciones de vida, reduciendo significativamente la población de Cuba y dejando a muchas familias separadas por largos períodos.
¿Qué porcentaje de hogares cubanos tiene al menos un miembro emigrado?
Aproximadamente el 38% de los hogares cubanos tiene al menos un miembro emigrado, lo que convierte las fechas especiales, como el Día de las Madres, en momentos agridulces para muchas familias que deben celebrar a través de videollamadas o que, en el mejor de los casos, logran reunirse en emotivos reencuentros.
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