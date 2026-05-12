"No importa las veces que vaya a Cuba": El emotivo reencuentro con su madre en la isla que todos comentan

Un cubano radicado en Estados Unidos compartió en TikTok un video que resume en 35 segundos lo que millones de emigrados cubanos conocen bien: el abrazo de una madre que siempre espera, sin importar cuántas veces se haya repetido el reencuentro.

El usuario @eldito1997, identificado con la bandera estadounidense en su perfil, publicó el lunes el emotivo momento junto a una descripción que se convirtió en el corazón del mensaje: «No importa cuantas veces valla siempre me recibe así, te amo mamá».

La publicación coincidió con el Día de las Madres en Cuba, celebrado el segundo domingo de mayo, lo que amplificó su resonancia emocional en una jornada en que múltiples videos similares circularon simultáneamente en redes sociales.

Lo que distingue este video de la mayoría de los reencuentros virales cubanos es precisamente su mensaje implícito: no se trata de un regreso tras años de separación, sino de visitas frecuentes en las que el recibimiento de la madre es siempre igual de cálido.

Ese detalle conecta con una realidad que muchos cubanos emigrados en EE.UU. viven: la de mantener vínculos activos con sus familias en la isla mediante viajes regulares, algo que legalmente no está prohibido para los residentes permanentes cubanos en ese país.

El video muestra un entorno cubano inconfundible: vegetación tropical, edificaciones bajas con techo de teja, postes eléctricos con cables y un automóvil de fabricación china estacionado sobre césped.

El fenómeno de los reencuentros familiares virales en TikTok se ha convertido en un género propio dentro del contenido cubano en redes sociales durante 2025 y 2026, impulsado por el éxodo masivo que entre 2021 y 2024 llevó a aproximadamente 1.79 millones de cubanos a abandonar la isla.

Solo en los días previos a la publicación de Eldito, otros videos similares conmovieron a miles de usuarios. El pasado miércoles, un cubano radicado en Uruguay llegó gritando «¡Mami!» a su casa en Cuba y el video superó las 407,100 visualizaciones.

Ese mismo lunes, el Día de las Madres, Ray Obón Séne sorprendió a su madre tras cuatro años de separación, y el día anterior otro video viral mostró un reencuentro en el que el abuelo «se quedó en shock por 30 minutos, no pudo hablar».

El 27 de abril, una cubana que regresó a la isla y abrazó a su madre en el barrio Los Pinos, en Arroyo Naranjo, La Habana, protagonizó otro momento que se viralizó cuando ambas cayeron al suelo llorando.

Los comentarios en estos videos reflejan el peso emocional que carga cada reencuentro. «Gracias Dios por haber permitido esos abrazos... Solo esas familias que se han tenido que separar saben lo que se siente», escribió un usuario bajo uno de los videos más vistos de esta semana.