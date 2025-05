¿El que calla otorga? Le preguntan a Amanda Sanz si le fue infiel a Ultrack y así reaccionó

Amanda Sanz, la ex pareja del influencer Ultrack, protagonizó un momento tenso durante un reto en vivo con el creador de contenido Romay, donde tuvo que enfrentarse a cinco preguntas escogidas por los propios internautas.

Aunque respondió con soltura algunas, hubo otras que prefirió esquivar... y que ha desatado un sinfín de especulaciones.

Durante el live, alguien lanzó la pregunta sin rodeos: "¿En el tiempo que estabas con tu ex le pegaste los tarros, sí o no?". Amanda tenía la opción de responder o pasar. Eligió lo segundo. Su “next” seco y sin explicación no tardó en incendiar los comentarios.

Aunque no confirmó ni negó, para muchos seguidores su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En redes, los usuarios no tardaron en aplicar el viejo refrán: quien calla, otorga.

En otra parte del reto, Amanda fue consultada sobre su relación con Claudia, la actual pareja de su ex y confirmó que es buena y no tiene motivos para llevarse mal con ella. Una declaración que apunta a una aparente madurez y cero dramas por esa parte.

Otra de las preguntas directas del live fue: "¿Por qué te dejaste quitar la casa?". En esta ocasión, Amanda sí respondió con claridad: “Yo no me dejé quitar nada. Simplemente esa casa no era mía. Los papeles estaban a nombre de Jorge y, en ese momento, yo no tenía dinero como para pagar ese monto y decirle: ‘Te tienes que ir tú, tengo las niñas y necesito quedarme aquí’”.

Desde hace meses la ruptura de Amanda y Ultrack ha sonado muchísimo en las redes y se especula que ambos terminaron por una infidelidad de ella, aunque el influencer en más de una ocasión dijo que fue el mayor responsable de la separación por no dedicar tiempo suficiente a su relación.

