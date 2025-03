La cantante cubana Amanda Sanz sorprendió a sus seguidores al elogiar públicamente a Claudia Artiles, actual pareja de su ex, el creador de contenido Ultrack, durante un TikTok Live en el que abordó las recientes críticas en redes sociales.

"Después de la separación [con Ultrack] tuvimos días con buena relación, tuvimos otros pésimos. Actualmente yo no tengo comunicación con Jorge, mi comunicación es con Claudia. Me llevo mejor con ella que con él", confesó Amanda, dejando claro que su vínculo con Claudia es respetuoso y funcional, especialmente cuando se trata del bienestar de sus hijas.

Durante la transmisión con otra usuaria de TikTok @ninoskalamujerescandalo4, Amanda destacó la actitud atenta y empática de Claudia hacia las niñas: "Sería muy complicado si yo tuviera mala relación con ella. Ella es súper atenta. Estos días ella me mandaba fotos cuando almorzaban, del baño... Pienso que es súper injusto todo el odio que le han mandado ahora".

La influencer criticó la reacción desmedida de algunos usuarios que cuestionaron por qué las niñas dormían en un sofá durante un live de Claudia. “Yo no entiendo a la gente. ‘Si tú le preparaste el cuarto a las niñas, ¿por qué duermen en el sofá?’ Y yo pregunto: ¿Por qué Claudia tiene que cargar a Victoria, que tiene 5 años, a un segundo piso para su cuarto, si su papá lo puede hacer?”, planteó Amanda, defendiendo que esas decisiones no deben generar ataques en redes.

En su defensa, subrayó con firmeza que Claudia no tiene obligaciones maternales con las niñas: “La gente tiene que entender que Claudia no tiene responsabilidad con mis hijas. Mis hijas no son responsabilidad de Claudia. Los hijos de uno no son responsabilidad de las madrastras ni padrastros”.

Lejos de un tono conflictivo, Amanda expresó alivio y satisfacción con la figura de Claudia en la vida de sus hijas. “Yo siento que Ultrack no va a encontrar a nadie mejor que Claudia. Soy feliz que sea ella, que es súper responsable, atenta... Lo que ella hace con mis hijas le nace y quiere hacerlo. Ella no es la mamá de mis hijas. Mis hijas se van a pasar el día con su papá, pero Claudia no tiene que cocinar a mis hijas, ni bañarlas ni estar pendiente de ellas. Si ella quiere hacerse cargo es otra cosa”.

Con estas palabras, Amanda dejó claro que no solo no tiene conflictos con la actual pareja de su ex, sino que reconoce y valora su papel desde una posición madura y consciente como madre.

