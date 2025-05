"Para que digan que en Cuba no hay dinero": Cubana enseña Mustang en La Habana y se vuelve viral

Una joven cubana sorprendió en TikTok al mostrar un lujoso Ford Mustang azul en las calles de La Habana, bromeando sobre la falta de dinero en el país. El video no tardó en hacerse viral.

Un lujoso Ford Mustang azul circulando por las calles de Cuba ha desatado una ola de comentarios en redes sociales, después de que una joven compartiera un video en tono jocoso, que rápidamente se volvió viral en TikTok.

“Señores, me acabo de comprar un Mustang, para que después digan que en Cuba no hay dinero. No se los enseño por dentro para que la gente no sufra, pero de que es muy bonito, lo es”, dice la usuaria @camilacarballooficial en el video, mientras muestra el coche desde el exterior.

Las imágenes, que muestran el vehículo estacionado y a la joven grabándose en modo selfi con el Mustang de fondo, han provocado miles de reacciones entre usuarios que se debaten entre la incredulidad y la ironía.

El clip, disponible en TikTok, suma ya miles de visualizaciones, comentarios y compartidos, alimentando el debate sobre el acceso a bienes de lujo en una Cuba marcada por la profunda crisis económica.

Algunos usuarios respondieron con humor: “Debe haberlo comprado con pesos cubanos, porque en dólares no le da”, mientras otros criticaron el tono del video por considerarlo insensible ante la realidad de la mayoría de la población.

No está claro si el auto es propiedad de la joven o si simplemente lo utilizó para grabar el video, pero lo cierto es que su publicación ha servido como espejo de las contradicciones visibles en la sociedad cubana actual: escasez generalizada para muchos y lujos llamativos para unos pocos.

