Así reaccionó este cubano en México al ver un Lamborghini por primera vez

Un video publicado en TikTok por el usuario @mundosrotos_ captó el momento en que un cubano, de paso por Cancún, se encuentra por primera vez con un automóvil Lamborghini. Su reacción, espontánea y llena de asombro, se ha viralizado rápidamente en la plataforma.

“Hermanito, este cubano que está aquí en México acaba de ver un Lamborghini, la cosa más impresionante que he visto hablando de autos... me quedé frío”, dice el protagonista mientras graba el vehículo de lujo estacionado frente a lo que parece ser un hotel o zona turística. En la grabación se observa el auto en detalle y se escucha, al final, el potente sonido del motor encendiéndose.

La publicación provocó una variedad de comentarios. Algunos usuarios mexicanos normalizaron la escena: “En México hay muchos por dondequiera, solo que no te ha tocado verlos”, comentó uno. Otro escribió en tono humorístico: “Ni Batman tiene un auto así”. También hubo quien relativizó el valor del coche: “Ese carro no me impresiona, prefiero una combi donde entremos todos”.

Este tipo de contenidos se inscribe en un fenómeno cada vez más presente en redes sociales: los videos virales que muestran la reacción de cubanos al vivir experiencias cotidianas fuera de la isla, especialmente aquellas relacionadas con el consumo, el confort o la tecnología. Estas “primeras veces” no solo documentan el contraste entre realidades, sino que funcionan como pequeñas ventanas emocionales a lo que representa vivir en Cuba: el asombro ante lo que en otros contextos es rutina.

Este no es el único caso reciente. En diciembre pasado, una cubana en España compartió su emoción al subirse por primera vez a un Tesla, mientras en Estados Unidos, un cubano que llegó como balsero hace tres décadas celebró haber cumplido su sueño de comprarse un Lamborghini, modelo Gallardo del año 2012.

La viralidad de estos testimonios subraya algo más que curiosidad o humor: reflejan una grieta profunda entre lo que se sueña y lo que se alcanza, lo que se vive en Cuba y lo que se descubre al cruzar sus fronteras.

