Cubano en Tampa con orden de deportación: "Vine a este país a echar para adelante"

Un cubano en Estados Unidos, identificado como Orelvis, compartió en redes sociales su preocupación tras recibir una orden de deportación. En un video publicado por el influencer Dairon Cano, el hombre pide apoyo de la comunidad cubana en Tampa, mientras enfrenta una situación difícil en su food truck.

"Me siento un poco preocupado, Dairon. En estos momentos tengo carta de deportación, la clientela me ha bajado, entonces estoy un poco afligido", expresó Orelvis, quien dijo haber acudido recientemente a su tercera corte migratoria, donde se le notificó la orden.

"Me preocupa un poco la situación. Vine a este país a echar para adelante, vine con un deseo de trabajar, de luchar y me siento un poco afligido", añadió, con tono visiblemente afectado en el vídeo compartido por Dairon, quien recalcó en su post que este cubano con estatus I220-A "está pasando por un momento duro y difícil"

Pedido de ayuda desde un food truck vacío

Durante el video, grabado en el lugar donde trabaja, se observa el entorno del negocio sin clientes. "Tengo el negocio, como ven, pocas personas están viniendo", señaló. Orelvis insistió en que su objetivo siempre ha sido "salir adelante" y mantenerse trabajando de forma constante.

El influencer que lo acompaña muestra que no hay clientes en el puesto de comida y lanza un llamado a la comunidad: "Un tipo trabajador que lo que está aquí es para luchar. Entonces los delincuentes que están en la calle, que están robando, que se ríen de la policía, no los deportan. Y este cubano que está aquí, que lo que tiene es ganas de salir adelante, miren para que vean, que aquí no hay nadie".

"Para todas las personas que viven en Tampa, los cubanos, vengan aquí y apóyenlo, por favor. El caso tuyo, papo, vamos a llevarlo hasta el final. A ti no te van a deportar", añadió.

Respuesta masiva en redes

El video recibió cientos de comentarios y mensajes de apoyo en TikTok. Decenas de personas ofrecieron su respaldo y prometieron acudir al negocio para comprarle y acompañarlo. Muchos solicitaron la dirección exacta, y según varios usuarios, el food truck se encuentra en 1701 W Sling, Tampa FL.

Comentarios como “Vamos los cubanos de Tampa a ayudarlo”, “Es mi amigo, una gran persona”, “Le compro este fin de semana”, y “Las pizzas son buenísimas”, reflejan la ola de solidaridad generada. También se sumaron cubanos de otros estados con mensajes de ánimo y oraciones.

Otros testimonios compartidos por Dairon Cano

Este no es el primer caso que Dairon Cano visibiliza. En marzo compartió la historia de Gladys, una madre cubana con estatus I-220A que trabaja en un food truck en Homestead. “Desde que llegué a este país superándome, trabajando duro”, dijo la joven en su testimonio, que también se volvió viral.

Días después, Cano publicó el encuentro con José, un cubano sin hogar en Miami, a quien entregó 60 dólares y le ofreció apoyo frecuente. “Aquí tiene un amigo. Puede contar conmigo”, le dijo en ese video.

Un contexto migratorio cada vez más tenso

El testimonio de Orelvis llega en un momento marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. En sus primeros 100 días de mandato, el presidente Donald Trump anunció que más de 65,000 inmigrantes indocumentados han sido deportados. Su administración ha vuelto a relacionar la inmigración con el crimen, sin ofrecer datos concretos que sustenten esas afirmaciones.

La nueva orden ejecutiva llamada “Proyecto de Regreso a Casa” ofrece hasta 1,000 dólares y vuelos gratuitos a quienes decidan autodeportarse. Quienes no lo hagan podrían enfrentar expulsión inmediata, cárcel, multas y hasta embargo de bienes.

El mismo plan prevé una redada masiva con más de 20,000 agentes migratorios desplegados en todo el país. Las operaciones se realizarán en barrios, centros laborales y zonas de transporte, especialmente en estados como Florida, Texas y California.

Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre el riesgo de detenciones arbitrarias, perfiles raciales y efectos traumáticos para miles de familias inmigrantes.

Un mensaje que resuena

"Lo único que hace aquí es trabajar, levantarse temprano, día, tarde y noche", dijo Dairon en el video, refiriéndose a Orelvis. "Eso no es justo".

La respuesta de la comunidad ha sido contundente: solidaridad, visibilidad y apoyo concreto. Frente a un escenario migratorio cada vez más incierto, el testimonio de Orelvis pone rostro humano a una realidad que afecta a miles de personas que solo quieren trabajar, mantenerse en pie y construir una vida mejor.