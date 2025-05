Cubanos en España responden a quienes desde Estados Unidos piensan emigrar a Europa

El creciente interés de cubanoamericanos y latinos residentes en Miami por mudarse a España ha desatado un encendido debate en redes sociales, donde cubanos ya establecidos en el país europeo han expresado opiniones encontradas sobre esta posible nueva ola migratoria.

En respuesta a una publicación de CiberCuba que aborda el fenómeno de los llamados migrantes del retiro, muchos usuarios comentaron desde la experiencia propia lo que significa comenzar una vida en España, lejos de la narrativa idealizada que suele promoverse en algunos grupos en Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Hay cubanos que advierten con ironía o molestia: “Ya no cabe un alma más, agradecemos que no vengan”, “Por favor, si vienen pa’ acá dejen las cadenas y los anillos de oro en Miami”, o “España está en candela, aquí no pagan bien y las rentas están por las nubes”.

Otros señalan que muchos cubanoamericanos criticaban a quienes vivían en Europa, pero ahora ven el viejo continente como refugio: “Solo pueden mirar a España porque ya disfrutaron de los salarios de Miami, vivir en Madrid con dólares americanos es otra historia”.

El tono sarcástico de varios comentarios se mezcla con el realismo de quienes detallan las dificultades que enfrentan los migrantes en España y mencionan entre ellas los bajos salarios, las trabas para alquilar vivienda y el racismo persistente hacia los latinos.

“En España se vive tranquilo, pero el desarrollo económico es limitado; si vienes con euros o dólares, todo parece más fácil, pero empezar desde cero es duro”, explica uno de los testimonios más completos.

No faltan las voces que defienden a España como un buen destino, subrayando su seguridad, el sistema de salud pública, la calidez de su gente y el ritmo de vida más relajado.

“España es un país donde se trabaja para vivir, no al revés”, dice un usuario, mientras otro celebra la conexión cultural: “Al final, España es parte de nuestras raíces”.

Entre las opiniones más críticas, algunos comparan la situación sociopolítica del país europeo con la de Cuba o Venezuela, señalando que “España está casi igual que Cuba, solo le falta el CDR”, mientras otros consideran exageradas estas comparaciones y llaman a informarse antes de emitir juicios.

Este debate se produce en medio del auge de solicitudes de nacionalidad española bajo normativas como la Ley de Nietos. Muchos cubanoamericanos creen que el país ibérico puede ser una opción más viable para su retiro, frente a los altos costos de vida en Florida y la creciente incertidumbre social en Estados Unidos.

Más allá del humor o la crítica, el intercambio en redes revela que emigrar no es sencillo en ningún contexto. Para los que ya están en España, recibir a nuevos migrantes cubanos implica una mezcla de empatía y escepticismo.

La discusión continúa abierta mientras España, con sus ventajas y dificultades, se consolida como un nuevo punto de referencia para miles de cubanos que quieren rehacer sus vidas lejos de la isla y del sueño americano.

Preguntas frecuentes sobre la migración de cubanos a España y Estados Unidos