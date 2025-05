Cubana en España celebra su ciudadanía española: "A pesar de todas las zancadillas que me han puesto"

"No hay nada más fuerte que un emigrante", así lo afirmó Zaida Polanco, una cubana afincada en España desde hace seis años, en un emotivo video que compartió en su cuenta de TikTok y que ha generado una ola de reacciones entre la comunidad migrante. La también conocida como Zaida Cincuentona celebró públicamente haber recibido su pasaporte español y convertirse oficialmente en ciudadana española.

"El precio de emigrar, la recompensa de ganar"

En su video de más de tres minutos titulado "El Precio de Emigrar, la Recompensa de Ganar", Zaida describe con crudeza y sentimiento los retos que enfrentó como emigrante indocumentada. “Te encuentras con frenos tan pero tan fuertes como el de no tener papeles, y con ello tenemos todas o casi todas las puertas cerradas”, relató. “Eso nos hace sentir tan pero tan vulnerables que se nos vuelve un caos la vida”.

Con voz firme, recordó que, a pesar del sufrimiento, nunca perdió su objetivo. “Van a aparecer personas que supuestamente te van a ayudar y… se sienten dueños de tu persona”, denunció. “¡Qué duro, qué fuerte!”, expresó, aludiendo a quienes se aprovechan de los migrantes en situación irregular. Pero también dejó claro que no todos se doblegan: “Si fuimos capaces de echar toda una vida en una maleta, somos capaces de saltarnos todos los obstáculos que nos pongan”.

El momento culminante del video llega cuando Zaida anuncia, visiblemente emocionada: “Yo estoy feliz, yo estoy contenta porque en el día de hoy he recibido mi pasaporte español. ¡Soy ciudadana española! Tengo mi DNI, tengo mi pasaporte español y estoy llena de felicidad”. Con esa alegría, lanzó un mensaje directo a quienes aún luchan por legalizar su situación: “Tú no vas a parar hasta que no obtengas tus papeles. Tú no vas a parar hasta que no seas ciudadano español”. Y cerró con una consigna potente: “A ti, emigrante, a ti indocumentado: déjale saber al mundo que tú no te vas a dejar aplastar así de fácil”.

Reacciones: "Solo quien lo ha vivido sabe lo que duele"

El testimonio de Zaida provocó una avalancha de mensajes de apoyo. Decenas de emigrantes cubanos —y de otras nacionalidades— se sintieron reflejados en su historia. Algunos compartieron vivencias similares, como haber sido humillados o explotados por no tener papeles. “Yo también estoy en ese proceso, y tus palabras me dan fuerzas para seguir”, escribió una usuaria. Otra señaló: “Yo llevo cuatro años y he llorado mucho, pero por mi familia seguiré luchando”.

La propia Zaida respondió con mensajes de ánimo y empoderamiento: “La comunidad se hace más fuerte cuando compartimos nuestras historias. No estás sola”; “Somos más duras que el sol de agosto de Cuba”; “Ser indocumentado no es un delito, es una condición impuesta por sistemas que fallan”.

Un camino compartido por muchos

El caso de Zaida no es aislado. En los últimos meses, CiberCuba ha documentado numerosos testimonios similares de cubanos en España que han atravesado largas esperas, procesos complejos y situaciones vulnerables, pero que, con perseverancia, han alcanzado importantes metas.

Así ocurrió con la doctora cubana conocida en redes como @wlenda.5, quien celebró la homologación de su título de Medicina tras más de dos años de espera y lo describió como “el mejor regalo de fin de año”. Dijo entonces: “No sé cómo describir lo que siento, si es felicidad... Esto ya es otro nivel”.

También conmovió a miles el joven médico Sam Sabater, que compartió entre lágrimas la confirmación oficial de su homologación profesional después de tres años de espera. “Comprendes que ha valido la pena tanto sacrificio y esfuerzo”, dijo emocionado en un video viral. “Mi vida recomienza hoy”.

En otro tono, la influencer cubana Karlita, radicada en La Coruña, hizo un llamado a no desmotivar a quienes aún sueñan con salir de Cuba. “Si tú saliste de Cuba para mejorar, ¿por qué otros no lo pueden hacer?”, preguntó. Su reflexión apeló a la empatía entre migrantes, recordando que cada experiencia es única y merece respeto.

Incluso figuras como el youtuber Frank Camallerys han compartido recientemente el momento en que recibieron la ciudadanía española. “Ya puedo decir orgullosamente que soy cubano-español. Esto no es solo un documento, es un pedazo de mi historia”, expresó en sus redes sociales.

La voz de una comunidad que no se rinde

Zaida forma parte de una creciente ola de cubanos que, desde distintos rincones de España, han encontrado en las redes sociales un espacio para contar su historia, desahogarse y apoyar a otros. Sus palabras no solo inspiraron a quienes están en una situación similar, sino que también visibilizan las barreras administrativas y sociales que enfrentan miles de personas cada año.

Su mensaje final es una declaración de principios: “Aunque las cosas se pongan difíciles, no dejes de perseverar. Con disciplina y constancia, todo se logra”. En medio de la incertidumbre, su historia se alza como símbolo de lucha, resistencia y esperanza.

