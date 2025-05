Activista cubano es víctima de una brutal agresión grupal en España

El activista por la libertad de Cuba y presidente del Movimiento Acciones por la Democracia, Lázaro Mireles, fue víctima de una violenta agresión en Madrid, donde reside y trabaja en el sector de la hostelería.

Según relató el propio Mireles en un vídeo compartido en sus redes sociales, fue atacado en la noche del martes por un grupo de ocho personas, que lo abordaron al grito de "hijo de puta" y comenzaron a golpearlo brutalmente.

El activista explicó que recibió puñetazos en el rostro, uno de los cuales le provocó una hemorragia y una herida que requirió cuatro puntos de sutura en el labio, así como golpes con palos en la espalda y una fuerte patada que le causó una inflamación facial.

También sufrió una hemorragia ocular, aunque fue atendido de inmediato en urgencias y, según los especialistas en oftalmología, no hay daño interno en el ojo.

"Me dieron con palos por la espalda, me tiré hacia abajo para protegerme la cabeza. No se llevaron nada, ni el móvil, ni la cartera, ni las cadenas. Esto no fue un asalto común", denunció Mireles en su testimonio.

El activista considera que el ataque fue un acto intimidatorio con motivaciones políticas, ya que no le sustrajeron ninguna de sus pertenencias a pesar de estar visibles y al alcance de los agresores.

"Si hubiera sido un asalto normal, se habrían llevado mis cosas. Pero esto fue diferente. Esto fue un mensaje", afirmó.

Mireles reiteró que continuará denunciando al régimen cubano y señaló que actos como este no lograrán silenciar su voz ni frenar su activismo."Mi primera denuncia será siempre contra la dictadura. A la más mínima, siempre hacia arriba de ellos. Porque el más mínimo de nosotros es una espina que se les clava fuerte", expresó.

El Movimiento Acciones por la Democracia ha condenado el ataque y diversos usuarios en redes sociales han mostrado su solidaridad con el activista, exigiendo una investigación exhaustiva de los hechos por parte de las autoridades españolas.

