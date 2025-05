Cubano muere baleado en Hialeah; el agresor fue detenido

Vídeos relacionados:

Yoendris Campos, un cubano de 33 años, murió baleado este martes en la tarde en un edificio de apartamentos de Hialeah, Florida. La policía confirmó que el presunto agresor fue arrestado en la escena.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. en la cuadra del 710 East 9th Street, cerca de la intersección con la avenida 7. Campos, quien estaba de visita en el apartamento de un amigo, fue sorprendido por un vecino que tocó a la puerta y luego regresó armado para dispararle.

Según el Departamento de Policía de Hialeah, el atacante fue identificado como Pedro Blanco, un hombre de 55 años que enfrenta cargos por asesinato en primer grado. El portavoz policial José Torres explicó a Local 10 News que “Blanco se acercó al apartamento donde se encontraba Campos, tocó la puerta y al no obtener respuesta, volvió al suyo. En ese momento, Campos abrió para ver quién había llamado, y entonces Blanco regresó y disparó una sola vez, causándole la muerte”.

Campos fue declarado muerto en el lugar. De acuerdo con declaraciones a Telemundo 51, su primo Braulio dijo que “solo vino de visita, iban a arreglar un carro, nada más. Tocaron la puerta y cuando la abrió, ese hombre le disparó. Nadie lo conocía… ese tipo está loco o algo, pero para mí no fue ninguna locura. Ese hombre tiene que pagar por lo que hizo”.

El familiar también afirmó que Yoendris era “la cabeza de la familia” y que tenía una hija pequeña que reside en Cuba. En conversación con CBS News Miami, agregó: “Él era todo para mí. Era mi primo, pero me enseñó todo”.

Campos había emigrado a Estados Unidos desde el Vedado, en La Habana, hace siete años, confirmaron medios locales.

Vecinos del edificio dijeron haber escuchado un único disparo y se mostraron atemorizados por el despliegue policial tras el hecho. Una residente comentó a CBS News Miami: “Vi muchos policías corriendo y subiendo al apartamento de arriba. No me atreví a salir. Me dio escalofríos. Por suerte, mi hijo estaba en casa”.

La policía calificó el incidente como aislado y aseguró que no representa un riesgo para la comunidad. “Se trata de un incidente aislado, resultado de lo que parece ser una disputa entre vecinos. No hay riesgo de seguridad para el público en este momento”, aclaró el oficial José Torres.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades instan a cualquier persona con información a comunicarse con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.

