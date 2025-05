“Después de siete años sin ir a mi Cuba y cuatro años sin ver a mi mamita. Te amo mamita bella”. Con esa frase, el usuario cubano @reliercancioherre acompañó un video que ha emocionado a miles en TikTok. Las imágenes muestran el momento exacto en que sorprende a su madre el Día de las Madres con un abrazo que desata lágrimas, emociones y cientos de reacciones.

El reencuentro fue grabado en Cuba, doonde regresó este cubano después de 7 años. Al verlo, su madre no puedo contener la emoción. El video se volvió viral, no solo por la emoción del momento, sino por todo lo que representa: la distancia, la espera y el amor de una madre.

La mayoría de los comentarios celebran el gesto, pero no faltaron quienes alertaron sobre el impacto que este tipo de sorpresas puede tener en personas mayores. “Eso no se hace”, repiten varias voces con preocupación.

“Mira cómo está, qué susto. Avisen antes de ir. A veces no aguantan, por Dios. Ella sufre mucho nuestra ausencia”, escribió una usuaria. Otro comentario advertía: “Wow, yo lo viví y por poco me da un infarto. Eso no se hace y ella ya está grande”. Incluso algunos fueron más directos: “Eso no se hace señores, miren la edad” y “Tengan cuidado con los regalos de esa manera, que la abuelita se puso muy mal. A esa edad eso no se puede hacer”.

Sin embargo, muchos coincidieron en que las lágrimas también curan. “Llorar libera el alma”, escribió una usuaria. Otros comentaron que, incluso sin conocer al protagonista, no pudieron evitar conmoverse. “Estoy llorando como si fuera mi madre”, decía otra mujer. Para muchos, el video fue un reflejo de lo que ellos mismos anhelan o recuerdan.

El clip toca una fibra sensible en la comunidad cubana emigrada, marcada por ausencias prolongadas, años sin regresar a casa y despedidas inconclusas. Algunos aprovecharon para compartir su propia tristeza. “Ver esto es revivir lo que ya no podremos tener. Mi madre ya no está”, confesó una usuaria.

Lo que compartió @reliercancioherre es más que un reencuentro familiar. Es un retrato del costo emocional de la migración, del sacrificio y del vacío que deja el tiempo perdido. Pero también es una muestra de lo poderoso que puede ser un abrazo cuando se ha esperado durante años.

Este video logró conectar a miles de personas con su propia historia. Puso rostro y emoción a lo que viven tantas familias cubanas separadas por fronteras, distancias y silencios prolongados. Y recordó que, aunque el regreso no siempre es fácil, hay amores que sobreviven intactos al paso del tiempo.

