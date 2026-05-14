¡Salió corriendo! El reencuentro en Cuba de una hija y su madre que no salió como esperaba

Una cubana emigrada regresó de sorpresa a la isla tras cuatro años de separación y captó en video el desgarrador reencuentro con su madre, que salió corriendo al ver a su hija escondida en una van y se fundió con ella en un abrazo entre gritos y llanto en el portal de la casa.

«De vuelta a ver a mi familia después de cuatro años. Sorpresa a mi mamá», escribió la protagonista, identificada como @laisyleni9788, en la descripción del clip publicado el pasado martes en TikTok bajo el hashtag #viajesorpresaacuba.

El video, de un minuto y 23 segundos, muestra el instante exacto en que la madre descubre a su hija y reacciona con una carrera hacia ella.

Las exclamaciones capturadas en el audio resumen la intensidad del momento: «ay mamita hija, ay mi mamita, ay mi niña, ay mi niña, Dios mío, Dios mío, Dios mío».

El reencuentro, que contó con la complicidad de otros familiares o amigos identificados como @Leniertattoo y @Ailyn, conmovió a miles de usuarios en pocos días.

El video acumuló 379,700 vistas, 24,600 me gusta y 863 comentarios, cifras que reflejan la enorme identificación que este tipo de contenido genera entre la diáspora cubana.

El clip se publicó dos días después del Día de las Madres y se suma a una oleada de reencuentros sorpresa que se viralizaron en torno a esa fecha.

El pasado domingo, el cubano Ray Obón Séne sorprendió a su madre tras cuatro años sin abrazarla y generó miles de visualizaciones con una frase que resume el sentir de muchos emigrantes: «Mi mamá no se creía que después de cuatro años me iba a volver a abrazar».

El miércoles 7 de mayo, otro cubano llegó gritando «¡Mami!» y su video superó las 407,100 vistas, mientras que el sábado 10 un reencuentro dejó a un abuelo cubano en estado de shock durante 30 minutos.

En febrero, una madre se desmayó al ver regresar a su hija de sorpresa en el barrio Los Pinos, en Arroyo Naranjo, La Habana.

Estos videos son el reflejo humano del mayor éxodo migratorio de la historia de Cuba desde la Revolución.

Entre 2021 y 2024, aproximadamente 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla, según estimaciones del demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos, lo que redujo la población de 11 millones en 2020 a menos de 9.75 millones a finales de 2024, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

El 38% de los hogares cubanos tiene al menos un miembro emigrado, una realidad que convierte cada reencuentro en un testimonio colectivo del dolor que ha dejado décadas de dictadura y del que las redes sociales se han vuelto el principal escenario.

Las últimas palabras que se escuchan en el video de @laisyleni9788 lo dicen todo: «ay mi vida, Dios mío, madre».