Cubano muestra casa con piscina y parrilla en Guanabo: “Está a la altura de cualquier casa en Estados Unidos”

Un video subido por el usuario @el_100fueguero1 en TikTok ha captado la atención de miles de cubanos tras mostrar la casa en la que se hospedó en Guanabo, La Habana, y afirmar que estaba “a la altura de cualquier casa en Estados Unidos”. En el clip, el hombre se pasea por una vivienda con amplias áreas comunes, una terraza con parrilla y una piscina privada que se robó el protagonismo.

“Miren qué hermosura de piscina. Qué hermosa está esta casa”, comenta mientras recorre el lugar con la cámara en mano. El video se presenta como una muestra de “lo lindo de Cuba”, pero rápidamente pasó de la admiración al debate.

Lo más leído hoy:

La publicación se volvió viral y generó una avalancha de reacciones encontradas. Algunos usuarios celebraron el lugar sin pensarlo dos veces: “Eso es mejor que muchas casas en Miami”, escribió uno. Pero otros lo tomaron con más escepticismo o ironía: “La piscina está bella… se parece al bebedero de vacas de un potrero en Oklahoma”, comentó otro.

Los comentarios críticos no tardaron en llegar: “¿Y la corriente está a la altura?” o “Bonita la casa, pero la comida no se ve”. Algunos compararon la propiedad con una estación de bomberos, y también surgieron dudas sobre el confort real: “¿Y el aire central? Porque ese calor no perdona”.

Ante tantas opiniones divididas, el propio @el_100fueguero1 salió a responder. Aclaró que no pretendía decir que Cuba es mejor que Estados Unidos, sino simplemente mostrar una casa bonita donde se había hospedado. También reveló que la vivienda se alquila por 160 dólares la noche, y que aunque no todos puedan pagarla, hay cubanos que sí pueden acceder a ese nivel.

Sin embargo, muchos coincidieron en que la casa no representa la realidad cotidiana del cubano promedio. Una usuaria incluso comentó que la vivienda fue suya hasta 2019. "Una linda casa y muchas historias, era mía y decidí venderla en el 2019. No me arrepiento ni un día de haber tomado esa decisión, disfrútenla como yo la disfruté por muchos años", comentó una persona.

Entre bromas, críticas y reflexiones, el video cumplió su cometido: generar conversación y mostrar una cara poco habitual de la vida en la Isla. Y aunque no todos quedaron convencidos, lo cierto es que nadie pasó de largo al verlo.

Preguntas frecuentes sobre las casas de lujo en Cuba y el acceso a comodidades