Humor: "El Uber cubano es como ChatGPT"

El comediante venezolano Abelardo, radicado en Estados Unidos, se ha vuelto viral en redes sociales con un monólogo en el que relata, con tono humorístico y mucha sátira, su experiencia al pedir un Uber en Miami con un conductor cubano. El video fue publicado en TikTok y también en Instagram, donde ha acumulado miles de comentarios y reacciones, tanto de risa como de reflexión, especialmente dentro de la comunidad cubana.

Durante el sketch, Abelardo -que cuenta con más de 4,8 millones de seguidores en TikTok y 1,3 millones en Instagram- describe el momento en que aterriza en Miami y, al pedir un Uber, se encuentra con un chofer llamado Yusnibel. “Llego a Miami y ¿qué pasa en Miami? Que uno tiene como un superpoder… Dime de dónde eres sin decirme de dónde tú eres”, dice. Al ver el nombre del conductor, recuerda haber pensado: “Y me llega un Uber, Yusnibel, y yo: '¡coñooo!' ¿De dónde será Yusnibel?”. La broma continúa cuando el comediante menciona que la foto de perfil del conductor incluye una gorra con el lema “Make America Great Again”, lo que lo lleva a concluir: “He’s Cuban”.

Abelardo asegura que siempre selecciona la opción de “no quiero hablar” al usar la aplicación, pero, en tono irónico, afirma que esa preferencia “está como deshabilitada” cuando se trata de un conductor cubano. “Entonces yo me monto en el carro y llega Yusnibel y Yusnibel está así: ‘Aquí me dice que tú no quieres hablar, pero si quieres hablamos… aquí dice’”, comenta imitando el acento cubano, lo que desata las carcajadas del público. Más adelante, compara la experiencia con la inteligencia artificial: “El Uber cubano es como ChatGPT, pregúntale lo que tú quieras y él va a responder”, y remata con otra anécdota: “Abelardo… clase de nombre tú tienes. Yo tenía un primo, Abelardo... está preso ahora”.

Risas, orgullo y también críticas

El video generó una oleada de reacciones en TikTok e Instagram, especialmente por la imitación del acento cubano, que muchos consideraron excelente. Comentarios como “la mejor imitación del acento cubano que he escuchado” o “soy cubana y apruebo este mensaje” se repitieron decenas de veces. Algunos lo tomaron con humor: “Nosotros los cubanos estamos preparados para cualquier cosa, menos para un reto de dejar de hablar 24 horas”, escribió una usuaria. Otros contaron experiencias similares con choferes conversadores: “Yo no soy MAGA, pero sí cubana”, señaló alguien en referencia a la gorra del conductor ficticio. “Tuve un Uber cubano que me ofreció mangos que acababa de recoger del árbol”, compartió otra persona.

También hubo voces que marcaron distancia. Algunos reclamaron que se usa a los cubanos como recurso fácil para hacer reír: “Todo comediante que llega a Miami y quiere pegarla, habla de los cubanos”. Otros rechazaron la asociación política implícita: “No todos los cubanos somos republicanos, ni pro-Trump”. Y también se pidió no generalizar: “No todos somos iguales”, expresó una cubana.

Sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron de simpatía. Muchos reconocieron verse reflejados en la anécdota, con frases como “es verdad que hablamos mucho”, “aunque marques que no quieres hablar, igual vas a escuchar”, o incluso “yo hago Uber y siempre trato de alegrar la vida a mis pasajeros”. Algunos incluso afirmaron que, si bien el comediante no es cubano, su forma de hablar “parece de aquí”.

