Cubano en Uruguay no cambiaría su vida por irse a Estados Unidos y "trabajar sin parar"

Un cubano residente en Uruguay se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un contundente mensaje sobre su decisión de no emigrar a Estados Unidos, a pesar de haber tenido múltiples oportunidades para hacerlo.

El video, publicado en la cuenta @elcubanodeuruguay, muestra al hombre explicando con firmeza por qué prefiere quedarse en el país sudamericano, donde ha construido una vida estable durante los últimos nueve años.

“¿Tú sabes cuántos años yo llevo acá en Uruguay? Nueve. ¿Sabes cuántas oportunidades he tenido para irme a USA? Miles. Pero no me voy, me quedo acá, trabajo 8 horas y soy feliz. Allá en USA tienes que trabajar 28 horas del día. No me voy”, expresó el cubano en el video.

Sus declaraciones han generado numerosos comentarios en redes sociales, tanto de apoyo como de crítica, en medio de un contexto en el que miles de cubanos buscan mejores condiciones de vida emigrando a Estados Unidos u otros países.

Sin embargo, este cubano destaca que la estabilidad laboral y la tranquilidad que ha encontrado en Uruguay son suficientes razones para quedarse.

El video se ha convertido en un reflejo del sentir de muchos migrantes que, lejos de perseguir el “sueño americano”, optan por consolidarse en destinos alternativos donde encuentran calidad de vida y oportunidades dignas.

