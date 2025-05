¡Sol, playa y mucho amor! La influencer cubana Iraisel Pintueles y su pareja, el voleibolista Leonardo Leyva, están disfrutando de unas merecidas vacaciones en Bali, uno de los destinos más espectaculares del mundo, y lo están compartiendo todo con sus seguidores en redes.

Desde que aterrizaron en la paradisíaca isla indonesia, la pareja no ha parado de regalar postales que despiertan envidia sana: palmeras, mar azul, cenas románticas, paseos por la playa y hasta un desayuno flotante en una piscina con vista al océano. ¡Nada mal para desconectar del mundo!

Lo más leído hoy:

En uno de sus posts, Iraisel escribió: “Bali nos enseñó que la belleza no solo se ve, también se siente”, dejando claro lo mucho que están disfrutando este viaje. Y es que no hay más que verlos: relajados, sonrientes, combinando sus looks veraniegos y caminando juntos por la arena como si el mundo fuera suyo.

La estancia en el lujoso resort The Apurva Kempinski ha sido el escenario perfecto para sus días de descanso, entre palmeras, lujo tropical y mucho mimo.

Sin duda, esta escapada romántica está siendo un regalo para ambos, y también para sus fans, que los ven felices y disfrutando al máximo de unas vacaciones que tienen de todo: sol, amor, vistas espectaculares y momentos inolvidables. ¡Así sí se vacaciona!

Preguntas frecuentes sobre las vacaciones de Iraisel Pintueles y Leo Leyva en Bali