Iraisel se pone romántica al felicitar a Leo Leyva en su cumpleaños: "Cada día a tu lado es un nuevo comienzo"

Iraisel Pintueles volvió a derrochar amor en redes sociales con una emotiva felicitación de cumpleaños dedicada a su actual pareja, el voleibolista profesional Leonardo Leyva.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un mensaje cargado de sentimientos, acompañado de tiernas imágenes que reflejan la complicidad y el amor que comparten.

“Hoy es un día especial, un día para celebrar y agradecer, porque en esta fecha llegaste al mundo”, escribió Iraisel, junto a una serie de fotos desde Corea del Sur donde se les ve muy enamorados, así como imágenes de Leo compartiendo con su hija Daniela.

“Quiero aprovechar este momento para desearte un feliz cumpleaños. Cada día a tu lado es un nuevo comienzo, y no hay instante en el que no agradezca al destino por tu vida y tus logros. Admiro la persona que eres: tu fortaleza, tu resiliencia y tu dedicación en lo que haces”, expresó la joven cubana.

En sus palabras, Iraisel no solo celebra la vida del atleta, sino también la estabilidad y la felicidad que ha encontrado a su lado: “Me haces sentir afortunada y protegida, y no hay nada en este mundo que pueda igualar la felicidad de tenerte. En este día tan especial, deseo que la vida te devuelva con creces toda la felicidad que das”.

La relación entre Iraisel y Leo Leyva salió a la luz pública en 2022 y aunque en 2023 se separaron, comenzaron a salir nuevamente meses después.

La pareja siempre ha compartido en redes sociales momentos de viajes, celebraciones familiares y muestras de cariño, consolidando una historia de amor que ha sido bien recibida por muchos de sus seguidores, aunque no han faltado las críticas.

Leo, quien ha tenido una destacada carrera como voleibolista internacional, ha mostrado también su lado más tierno en sus apariciones junto a Daniela, la hija que Iraisel tuvo con el fallecido reguetonero El Dany. La buena conexión entre ambos ha sido clave para que esta nueva etapa sentimental florezca con fuerza.

