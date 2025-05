Hallel Génesis se sincera y lo cuenta todo: Así la enamoró Tekashi 6ix9ine

Aunque la relación de Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine estuvo en el punto de mira mediático mientras duró e incluso después, muchos se han preguntado qué ocurrió realmente entre ambos más allá de las redes sociales y cómo se dio su noviazgo.

En una entrevista con el presentador puertorriqueño Molusco, la cantante cubana se sinceró y contó a detalle como la enamoró 6ix9ine.

Lo más leído hoy:

Todo comenzó a través de Instagram: “Él me escribió al DM, yo nada que ver, para nadie es un secreto que yo no soy del mundo de él, yo soy más tranquila. Él y yo estuvimos pero yo nunca entré a su mundo como tal”.

Hallel relató que su primer intercambio fue cuando Tekashi le escribió comentándole algunos de los videos en los que ella interpreta a un hombre, pero allí quedó todo.

Meses después, 6ix9ine salió en una entrevista diciendo que le gustaría estar con ella: “Yo nunca me lo esperé, dije y esta locura, y lo ignoré. Mi palabra en ese momento fue ¡ni loca! Incapaz yo de estar con él, después no sé qué pasó. Yo le decía a mi familia eso nunca va a pasar. Nunca escupan para arriba”.

La cantante cubana confesó que después de la historia de Cocodrilín y el alboroto que causó en redes, aceptó ir a la casa del rapero a crear contenido para las redes y a partir de allí, poco a poco, Tekashi la fue conquistando y enamorando.

“Después no sé qué pasó, cuando yo abro los ojos me veo en una relación con Daniel que yo dije en qué momento sucedió todo esto. Mis palabras cuando yo salí de su casa de hacer el contenido con el cocodrilo fueron, ‘no está tan feo’ y ya mi mamá se asustó y dijo ‘sale de ahí que te conozco’. Yo me imaginé otro Tekashi”, añadió la artista mencionando que una persona es el Tekashi que ve el público y otro el Daniel que conoció de cerca.

Tras la visita, Tekashi le siguió escribiendo y ella confiesa sin remordimiento: “Yo caí, cuando un hombre es así, y conmigo fue súper educado, súper caballeroso, la silla, te abre la puerta del carro, yo dije no es tanto como se dice por ahí, y poco a poco uno se va hundiendo en las profundidades del mar”.

Para Hallel su relación con Tekashi fue un impulso en su carrera musical y reconoce que él la ayudó y animó muchísimo en ese aspecto de su carrera y de él salió la idea de que hicieran juntos el video en el que dieron a conocer su relación.

Hasta el último momento la relación de ambos estuvo bien, y Hallel siente que mientras estuvieron juntos se notó el cambio en Tekashi porque dejó un poco a un lado esa vida llena de locuras, incluso dijo que 6ix9ine necesitaba dormir con alcohol al lado y mientras estuvieron juntos eso fue cambiando hasta desaparecer.

Preguntas frecuentes sobre la relación entre Hallel Génesis y Tekashi 6ix9ine