"Mira que me lo dijeron, lo que no sirve se bota": Hallel Génesis anuncia tema que dedica a Tekashi 6ix9ine

Hallel Génesis está lista para soltar toda la artillería emocional con “La Última”, un tema que dedica abiertamente a su expareja, el polémico rapero Tekashi 6ix9ine, y que promete romper las redes al más puro estilo de Shakira y Karol G con su exitazo “TQG”.

“Esta canción que se llama ‘La Última’ es la canción que realmente yo le hice a Daniel, o sea, es directamente para Daniel, la única y la última”, confesó Hallel en una reciente entrevista con el conocido presentador puertorriqueño Molusco en la que ofreció la primicia y habló de su relación con Tekashi.

La canción, cargada de frases punzantes y ritmo pegajoso, se estrenará este viernes en todas las plataformas. “Al final saqué mi cuenta… ‘La Última’ mañana estará disponible a las 6:00 p.m. por mi canal de YouTube pero si llega a los 3mil likes y 500 comentarios se fue antes. El link está en mis historias. LOS AMO MUA”, escribió la artista en Instagram al compartir el primer adelanto de este tema que viene explosivo.

En el fragmento del videoclip compartido en redes, se ve a Hallel bailando con una actitud poderosa, en una escena que recuerda inevitablemente al visual de Shakira y Karol G en “TQG”. Tanto el ritmo como la letra parecen hacer un guiño directo a ese estilo de "revenge song" que se ha popularizado entre muchas artistas.

“Por qué no se nos dio, papi ahora lo entiendo / Al final saqué mi cuenta y 60 más 9 no es cien por ciento / Mira que me lo dijeron, lo que no sirve se bota”, dice una parte de la letra que ha encendido los comentarios en Instagram.

Con esta frase, Hallel no solo juega con las matemáticas y el nombre artístico del rapero estadounidense (6ix9ine), sino que deja claro que su ciclo con él está completamente cerrado.

La canción promete convertirse en un himno de desahogo y empoderamiento, sumando a Hallel Génesis a la lista de artistas femeninas que han usado su música para poner punto final a relaciones tóxicas y contar su verdad sin filtros.

¿Será “La Última” el tema que catapulte a Hallel al siguiente nivel? Las redes ya están reaccionando, y las expectativas van en aumento.

