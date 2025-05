Ovi ofende públicamente a Hallel Génesis y esta le responde: "Aprende a respetar un poco más a las mujeres"

El cantante cubano Ovi protagonizó este viernes una controversia en redes sociales tras lanzar un comentario ofensivo contra la artista Hallel Génesis, luego de que esta hiciera una referencia a una de sus frases más características.

Todo comenzó cuando Hallel compartió en sus historias de Instagram un video en el que confesaba que se le había pegado la palabra "jefecito", una expresión que utiliza con frecuencia Ovi.

El clip fue replicado por el influencer Un Martí To Durako, lo que atrajo la atención del reguetonero.

Lejos de tomárselo con humor, Ovi reaccionó con un comentario inapropiado: “Eh qué graciosita ella yo no la conozco ni la quiero conocer tampoco no me gusta recoger leche ajena con el mayor respeto que ella se merece aparte tengo 200 mujeres, mmmmm ese huevo quiere sal”.

Captura Instagram / Un Martí To Durako

Hallel no se quedó callada y respondió con firmeza desde otro post del mismo influencer: “Jefe porfa no me haga hablar en público, aprende a respetar un poco más a las mujeres y fájate con los hombres no conmigo, ah y dejado de seguir ya por falta de respeto, saludos y respeto siempre para ti pedacito de hombre”.

Captura Instagram / Un Martí To Durako

Tras la ola de reacciones y comentarios a favor de la artista, Ovi rectificó públicamente: “Es verdad, me pasé. Rectificar es de sabios”.

La rápida respuesta de Hallel y su llamado al respeto hacia las mujeres fueron celebrados por varios usuarios en redes sociales, mientras el incidente generó un debate entre los internautas que vieron el intercambio de palabras.

Ovi no está en su mejor momento pues está en medio de varias polémicas con Baby Alien y el presentador puertorriqueño conocido como Molusco.