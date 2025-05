Cubano relata su experiencia en España y genera debate: "He visto varios videos en TikTok de personas que..."

Desde Madrid, el cubano Franklyn_botanica lanzó una invitación abierta a sus seguidores: “Buenos días a todos. Abro un debate y quiero que cada persona, desde su experiencia, me dé su opinión al respecto de lo que voy a decir”. Así comenzó un video que rápidamente generó un amplio intercambio entre cubanos dentro y fuera de España.

Franklyn explicó que había visto muchos videos donde se criticaba a los españoles por ser poco amables con los inmigrantes: “Se han ido con un mal sabor... que los españoles no tratan bien a las personas (...) millones de cosas que si me pongo a decir no termino el video nunca”.

No obstante, su experiencia ha sido completamente diferente. “Para mí tienen un 100 de 100. Vas a una tienda y te atienden con un amor y una amabilidad que te dan deseos de regresar. He estado en lugares comiendo y me tratan superbién. Me voy a montar en el metro y le preguntas algo a alguien y te atienden superbién. Entro a un lugar a preguntar una dirección y salen hasta del negocio para explicarme cómo llegar. Por lo menos en mi experiencia ha sido increíble. Es uno de los motivos por el cual cada año regreso y regreso y regreso, y si Dios me permite seguiré regresando”.

El creador (@franklyn_botanica) cerró el video animando a sus seguidores a comentar: “Quiero que ustedes me den su opinión (...) gracias, los quiero mucho”.

El debate se activó de inmediato con una ola de comentarios, en su mayoría favorables al testimonio de Franklyn.

“Yo vivo aquí hace 17 años y estoy súper encantada. Los españoles son muy solidarios”, escribió una usuaria. Otra añadió: “He ido dos veces y me encantó. El trato que nos dieron tiene un 100 por ciento”. Para muchos, el trato recibido depende también de la actitud del visitante: “Lo que proyectas es lo que recibes (...) el comportamiento educado recibe amabilidad”.

Otros ejemplos abundan: “Yo vivo en España hace 18 años y no lo cambio por nada. Siempre me han tratado muy bien”. “El que sabe hacer turismo, no tiene problema”. “En Madrid nunca me han tratado mal. Trabajo de cara al cliente en una telefónica y aunque a veces hay situaciones difíciles, no me lo tomo personal”.

Sin embargo, también hubo quienes compartieron experiencias diferentes. Algunas personas señalaron diferencias regionales, especialmente con Cataluña: “Yo hablo de Madrid. A mí Barcelona no me gustó”. Una usuaria comentó que en ciudades grandes como Valencia los modales pueden parecer más secos, pero que eso no significa necesariamente mala educación.

Se tocaron además temas sensibles como el racismo. Mientras que varios aseguraron no haber sentido discriminación en España, otros mencionaron que sí existen actitudes excluyentes, aunque no generalizadas. “Nunca he visto ni sufrido racismo, más he visto en Cuba”, opinó un seguidor. Otro matizó: “Claro que hay racismo en España, pero con nosotros se cuidan porque saben que nos ponemos igual o peor”.

Este video no solo abrió una conversación sobre la sociedad española, sino que también funcionó como un termómetro de la percepción que muchos migrantes cubanos tienen tras vivir, visitar o interactuar con personas en España. Frente a una narrativa que a veces muestra solo los aspectos negativos, esta publicación en TikTok vino a equilibrar el discurso con testimonios que reflejan empatía, cortesía y buena convivencia.

A la espera de nuevas publicaciones de Franklyn, sus seguidores han dejado claro que la experiencia migratoria es tan variada como sus protagonistas.

