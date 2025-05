¡Tres huevos en la cabeza! Claudia Artiles pierde batalla contra Ultrack y este se la desquita por vestirlo de princesa

Lo que empezó como una inocente batalla entre influencers en TikTok terminó en una auténtica guerra entre Ultrack y Claudia Artiles.

Luego de que la creadora de contenido lo vistiera de princesa al perder un reto, Ultrack encontró la forma perfecta de desquitarse y así cobrar su venganza.

En un video lleno de carcajadas, clara y yemas de huevo, Ultrack le estrelló no uno, ni dos... ¡sino tres huevos en la cabeza! a Claudia, mientras ella apenas podía contener la risa y el desastre capilar que se avecinaba.

La escena se volvió aún más cómica cuando, tras la emboscada ovípara, Claudia quedó con la melena adornada de cáscaras y una expresión entre indignación, resignación y algo de odio hacia su pareja.

Lo mejor y más divertido de esta venganza de Ultrack es que todo ocurrió frente a las cámaras y con los seguidores de ambos como testigos, que además ya han tomado sus bandos en esta batalla.

“Yo gozo con ellos y el que diga lo contrario que se gane conmigo”; “Es en serio pero el huevo es muy bueno para el cabello”; “En la próxima él va a saber dónde Pupi va a tocar”; “Pobre Claudia, venganza”; “Ay morí deja que le toque a él porque él sí que no sabe perder”; “Claudia el desquite va no nos podemos quedar así”; “Claudia revancha que no lo podemos dejar que se crea cosas”; “Ay no morí, el huevo es bueno para el pelo Claudia no te preocupes”; “Dios mío como me río con las cosas de ustedes”, comentaron divertidos sus followers en TikTok.

Como van las cosas, no sería raro que el próximo episodio de rivalidad implique harina, pintura o quién sabe...

