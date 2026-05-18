«Espectacular la cintura»: Claudia Artiles reaparece sin faja y muestra cómo luce su figura tras su cirugía

Claudia Artiles volvió a robarse la mirada entre sus seguidores al aparecer sin la faja postoperatoria en un video publicado este domingo en TikTok, donde dejó ver por primera vez con más claridad cómo va evolucionando su figura a casi tres semanas de haberse sometido a una cirugía de remodelación corporal en Miami.

El clip no fue grabado con ese propósito explícito: Claudia aprovechó el momento para presentar a Pilar, la persona que la cuida en casa y que también elabora dulces artesanales por encargo.

Sin embargo, fue su aparición sin faja lo que desató la reacción masiva de sus fans.

Con actitud relajada y natural, moviéndose por su casa mientras mostraba los postres que Pilar había preparado durante la noche, Claudia aclaró con humor: «Sí, ando sin faja, okay, porque me voy a bañar ahora y ando sin faja, me están viendo sin faja, le estoy dando poquito a poco».

Esa frase se convirtió en el detonante de cientos de reacciones que destacaron su cintura y los resultados visibles de la operación, aún en proceso de recuperación.

Los elogios no tardaron en llegar: «Espectacular la cintura... eso pinta bien mima», escribió una seguidora. Otra apuntó: «Ese filito que nos da sin faja luce espectacular, imagínate cuando esté ready para mostrarnos la Arquitectura». Y una tercera simplemente sentenció: «Quedaste mamasita».

No faltaron tampoco los consejos. Una seguidora con experiencia en cirugías le recomendó no quitarse la faja por al menos dos o tres meses y subrayó la importancia de los masajes linfáticos y la alimentación para evitar fibrosis.

La cirugía de remodelación corporal se realizó el 28 de abril en Miami e incluyó eliminación del exceso abdominal y cirugía de senos. Días antes, el 23 de abril, Claudia ya se había sometido a un endolift en la papada.

El 12 de mayo reapareció en TikTok para confirmar que estaba en casa y recuperándose bien tras retirarle los drenajes: «Aparecí, estoy bien, estoy viva, me estoy recuperando, ya estoy en la casa, gracias a Dios».

Durante todo el proceso, su pareja Ultrack ha sido su principal apoyo, documentando la recuperación en redes y sorprendiéndola el Día de las Madres con un enorme ramo de rosas rojas y blancas. La marca UltrackPlay también aparece etiquetada en el video como parte del acompañamiento constante durante la recuperación.

Cada actualización que comparte sobre su recuperación sigue generando conversación en redes, y sus fans esperan con entusiasmo el momento en que muestre los resultados definitivos de la transformación.