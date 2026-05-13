«Estoy bien y ya en casa»: Claudia Artiles reaparece tras su cirugía y fans dicen que luce hermosa

Claudia Artiles está de vuelta en casa. La creadora de contenido cubana radicada en Miami publicó ayer un video en TikTok para tranquilizar a sus seguidores tras su cirugía estética: «Aparecí, estoy bien, estoy viva, me estoy recuperando, ya estoy en la casa, gracias a Dios».
El regreso fue posible después de que le retiraran los drenajes, señal de que su recuperación avanza bien.
«Ya me quitaron los drenajes, tenía que venir a mi casa. Ustedes saben que como la casa de uno no hay nada, yo estaba loca por llegar aquí», confesó con la naturalidad que la caracteriza.
Durante los días previos, Claudia estuvo al cuidado de su amiga Anamary Barrios, a quien dedicó unas palabras muy emotivas en el video.
«Gracias Ana Mari, te amo, te quiero y te adoro por cuidarme como si fuese tu hermana, tu hija, una prima. Ana Mari me cuidó con el amor más grande del mundo. Nadie en este país lo hace de gratis», expresó visiblemente agradecida.
En el clip, Claudia aparece tranquila y de buen ánimo, moviéndose con más soltura, aunque reconoce que aún no puede levantar los brazos por la intervención en los senos.
La cirugía de remodelación corporal se realizó el 28 de abril en Miami e incluyó eliminación del exceso abdominal y cirugía de senos, procedimiento que Claudia venía planeando desde hacía meses.
Al momento de grabar el video, su hijo Marlon venía de camino a casa tras salir de la escuela, y Claudia anunció que haría un live esa misma tarde para seguir actualizando a su comunidad.
La reacción de los seguidores no se hizo esperar y fue masivamente cariñosa.
«Estás bella», «Hermosa» o «Te ves bien recuperada». Los comentarios de bendiciones y mensajes de pronta recuperación inundaron la publicación.
Apenas unos días atrás, Ultrack había sorprendido a Claudia en el Día de las Madres con un enorme ramo de rosas rojas y blancas, en un video que superó las 206,000 vistas y que dejó ver el ambiente de apoyo y amor que rodea a la joven en este proceso.
Preguntas frecuentes sobre la recuperación de Claudia Artiles tras su cirugía estética
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo se encuentra Claudia Artiles después de su cirugía estética?
Claudia Artiles está bien y ya en casa tras su cirugía estética. Ha informado a sus seguidores que se siente recuperándose y agradecida por el apoyo recibido. La creadora de contenido cubana ha compartido un video donde aparece tranquila y de buen ánimo, aunque todavía no puede levantar los brazos debido a la intervención en los senos.
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¿Qué tipo de cirugía estética se realizó Claudia Artiles?
La cirugía realizada a Claudia Artiles fue una cirugía de remodelación corporal, que incluyó la eliminación del exceso abdominal y una cirugía de senos. Este procedimiento fue planeado desde hace meses y se llevó a cabo el 28 de abril en Miami.
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¿Quién cuidó de Claudia Artiles durante su recuperación inicial tras la cirugía?
Durante los días previos a su regreso a casa, Claudia estuvo al cuidado de su amiga Anamary Barrios. Claudia expresó su agradecimiento hacia Anamary, destacando el cariño con el que fue atendida durante su recuperación inicial.
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¿Cómo ha reaccionado la comunidad de seguidores de Claudia Artiles a su cirugía?
La comunidad de seguidores de Claudia Artiles ha reaccionado con cariño y apoyo tras su cirugía estética. Los comentarios en sus publicaciones han sido en su mayoría positivos, destacando su recuperación y belleza. Este apoyo se ha manifestado en redes sociales, donde sus seguidores comparten mensajes de pronta recuperación y bendiciones.
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¿Qué papel ha tenido Ultrack en el proceso de recuperación de Claudia Artiles?
Ultrack ha estado documentando y apoyando el proceso de recuperación de Claudia Artiles a través de videos en TikTok, mostrando su humor y cariño. Además, le preparó una sorpresa por el Día de las Madres, reforzando el ambiente de amor y apoyo que rodea a Claudia durante este periodo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.