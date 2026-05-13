«Estoy bien y ya en casa»: Claudia Artiles reaparece tras su cirugía y fans dicen que luce hermosa

Claudia Artiles está de vuelta en casa. La creadora de contenido cubana radicada en Miami publicó ayer un video en TikTok para tranquilizar a sus seguidores tras su cirugía estética: «Aparecí, estoy bien, estoy viva, me estoy recuperando, ya estoy en la casa, gracias a Dios».

El regreso fue posible después de que le retiraran los drenajes, señal de que su recuperación avanza bien.

«Ya me quitaron los drenajes, tenía que venir a mi casa. Ustedes saben que como la casa de uno no hay nada, yo estaba loca por llegar aquí», confesó con la naturalidad que la caracteriza.

Durante los días previos, Claudia estuvo al cuidado de su amiga Anamary Barrios, a quien dedicó unas palabras muy emotivas en el video.

«Gracias Ana Mari, te amo, te quiero y te adoro por cuidarme como si fuese tu hermana, tu hija, una prima. Ana Mari me cuidó con el amor más grande del mundo. Nadie en este país lo hace de gratis», expresó visiblemente agradecida.

En el clip, Claudia aparece tranquila y de buen ánimo, moviéndose con más soltura, aunque reconoce que aún no puede levantar los brazos por la intervención en los senos.

La cirugía de remodelación corporal se realizó el 28 de abril en Miami e incluyó eliminación del exceso abdominal y cirugía de senos, procedimiento que Claudia venía planeando desde hacía meses.

Al momento de grabar el video, su hijo Marlon venía de camino a casa tras salir de la escuela, y Claudia anunció que haría un live esa misma tarde para seguir actualizando a su comunidad.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar y fue masivamente cariñosa.

«Estás bella», «Hermosa» o «Te ves bien recuperada». Los comentarios de bendiciones y mensajes de pronta recuperación inundaron la publicación.

Apenas unos días atrás, Ultrack había sorprendido a Claudia en el Día de las Madres con un enorme ramo de rosas rojas y blancas, en un video que superó las 206,000 vistas y que dejó ver el ambiente de apoyo y amor que rodea a la joven en este proceso.