"Ovi la mató y Kenny la enterró": Jessica enfila otra vez los cañones a Samantha Espineira

Las redes siguen que arden entre pullas y comentarios insidiosos y Kenny Robert no está dispuesto a quedarse atrás, luego de que Ovi le lanzara unos dardos bien fuertes a Samantha Espineira, decidió ponerse del lado del cantante.

En su personaje de Jessica volvió a enfilar los cañones a la modelo cubana en un video en el que lee en voz alta el comentario que hizo sobre ella Ovi en un post del influencer Un Martí To Durako.

Lo más leído hoy:

En medio de su gritería Jessica le dice a Ovi que ella es más barata que una Coca-Cola: “Di mejor una Fanta, un anoncillo”.

Jéssica concuerda con el cantante en que “hay 200 mujeres mejores que ella”; empezando por sí misma, añade mientras le hace ojitos a la cámara con su cara de desquiciada.

El dardo más fuerte de Ovi fue cuando dijo que ella estaba con hombres cuando tienen dinero y si aparece otro con más les dice adiós, y Jessica añade: “Es verdad, es lo peor, pero la historia que la niña quiere vender es la hija de la pobrecita de las novelas de Univisión, la que es maltratada por la madrastra”.

El video no pasó desapercibido para los fans de Kenny que no tardaron en comentar: “Ovi la mató y Kenny la enterró”; “Le cantó las verdades”; “Y Jessica dando tremendo cierre”; “Un solo cierre para meter presión hay que saber meterla y es un cierre tras otro sigan dejándolo de seguir y formando sus cositas que él va seguir”; “Yo a ella le puse la desesperada no la ruedo ella es una trepadora”; “Kenny y Ovi deberían hacer una serie que se llame: destruyendo influencers en un paso”; “Que aguante presión cuando le canten sus verdades”.

Entre burlas y alguna que otra ofensa, Kenny en su personaje de Jéssica deja muy claro que esto no es un simple video para hacer reír. Su enemistad con Samantha ya es cosa comprobada, basta con ver que han dejado de seguirse en Instagram.

Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Ovi, Kenny Robert y Samantha Espineira