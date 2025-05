Vídeos relacionados:

El reguetonero cubano Ovi ha vuelto a encender las redes sociales con un mensaje cargado de reproches hacia la modelo Samantha Espineira, con quien aparentemente ha roto toda relación. El conflicto quedó en evidencia cuando ambos dejaron de seguirse en Instagram, lo que desató especulaciones que el propio artista terminó por confirmar con un comentario sin filtros en una publicación del influencer Un Martí To Durako.

“Esta es otra que se cree la última Coca-Cola del desierto y hay 200 mujeres mejor que ella”, escribió Ovi, dejando entrever que Samantha solo mostraba interés por él cuando tenía dinero. En el mismo mensaje, aseguró que ella no quería visitarlo a menos que le regalara ropa de marca: “Nunca quería ir a mi casa, dique pa’ que le regalara ropa BAPE, HAJAJA”, añadió. El texto concluyó con una frase tajante: “Más nunca te sigo, ya el bummm tuyo. Paso, ni likes coges”.

Esta nueva polémica se suma a otra reciente en la que Ovi también fue protagonista. Hace una semana, el cantante generó controversia al lanzar un comentario ofensivo contra la artista Hallel Génesis, luego de que esta hiciera una referencia a una de sus frases más conocidas: “jefecito”. Lo que comenzó como una anécdota aparentemente inofensiva terminó escalando tras la reacción desproporcionada del reguetonero.

“Eh, qué graciosita ella, yo no la conozco ni la quiero conocer tampoco. No me gusta recoger leche ajena”, comentó Ovi, lo que desató una ola de críticas. Hallel no se quedó callada y le respondió con firmeza: “Jefe, porfa, no me haga hablar en público. Aprende a respetar un poco más a las mujeres y fájate con los hombres, no conmigo. Ah, y dejado de seguir ya por falta de respeto”. Su respuesta fue ampliamente celebrada por los usuarios en redes sociales.

Presionado por las críticas, Ovi terminó por disculparse públicamente: “Es verdad, me pasé. Rectificar es de sabios”, reconoció, admitiendo que se había excedido. Sin embargo, para muchos, el daño ya estaba hecho. Las palabras de Hallel fueron vistas como un llamado al respeto y marcaron un contraste evidente con la actitud del cantante.

A estos conflictos se suman los enfrentamientos que mantiene con otras figuras públicas como el influencer Baby Alien, el presentador puertorriqueño Molusco, el reguetonero cubano Yomil y el artista boricua Bryant Myers. En medio de este panorama, Ovi no parece estar atravesando su mejor momento mediático, pues su nombre ha estado más vinculado a escándalos que a lanzamientos musicales en las últimas semanas.

