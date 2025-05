Villa Clara detiene venta de gas licuado por parada de planta de procesamiento

Vídeos relacionados:

La venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ha sido suspendida temporalmente en la provincia de Villa Clara, según informó la División Territorial de Comercialización de Combustibles.

De acuerdo con el periodista Henry Omar Perez en Facebook, la medida responde a la parada técnica de la planta de procesamiento, causada por la falta de materia prima, lo que ha generado una baja disponibilidad de inventario.

Lo más leído hoy:

Publicación de Facebook/Henry Omar Perez

Se priorizan servicios esenciales y entregas previamente pagadas

A pesar de las limitaciones, comunicó que este miércoles se realiza la reserva y distribución del GLP en los municipios de Manicaragua, Caibarién y Sagua la Grande. Además, se mantendrá el servicio puerta a puerta para los pedidos ya pagados a través de la tienda virtual.

En declaraciones del ingeniero Ángel Rivalta Ayo, se precisó que el suministro disponible será priorizado para hospitales, círculos infantiles, hogares de ancianos e instituciones que atienden a personas con discapacidades, garantizando su funcionamiento básico.

Parada breve y restablecimiento pendiente

Las autoridades aseguran que la interrupción del servicio no será prolongada, y que se informará de inmediato a la población en cuanto se reanude la recepción de GLP, junto con el cronograma de distribución por puntos habituales.

El motivo por el que buques con gas licuado en aguas cubanas no han podido descargar

En medio de una crisis energética persistente, buques cargados con gas licuado de petróleo (GLP) han llegado a las costas cubanas, pero no han podido iniciar el proceso de descarga.

La causa principal, según informó en un reportaje el Noticiero Nacional de Televisión (NTV), es la falta de concreción en los pagos requeridos para autorizar la operación, problema que es recurrente en Cuba.

Una vez que se completen estos pagos, se espera que en un plazo de 48 horas comience la distribución nacional del combustible, según indicó Irenaldo Pérez Cardoso, subdirector de la Unión Cuba Petróleo (CUPET).

CUPET asegura tener toda la logística lista para proceder con la recepción, descarga y distribución del GLP.

El régimen cubano asegura que sus bases en las regiones occidental, central y oriental estarían habilitadas para recibir los envíos tan pronto como se liberen las cargas.

A principios de mayo, el régimen admitió que no hay gas licuado ni sabe cuándo habrá en Sancti Spíritus. Aunque asegura que no pasarán seis meses ni un año sin venderlo, no ofreció fechas ni soluciones para las familias afectadas.

Preguntas frecuentes sobre la crisis del gas licuado en Cuba