Consulado de España en La Habana anuncia la fecha del cambio radical en su sistema de citas

El Consulado General de España en La Habana anunció este jueves un importante cambio en el sistema de solicitud de citas para la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática (LMD).

“Debido a la implantación de un nuevo sistema de solicitud de cita para nacionalidad española al amparo de LMD, el 23 de junio se eliminarán todos los usuarios del actual sistema. Quienes dispongan de credenciales pero no hayan reservado aún su cita, tienen un mes para hacerlo”, publicó la sede diplomática en la red social X.

Lo más leído hoy:

Advirtieron a los solicitantes que tienen sólo un mes para usar sus credenciales y reservar cita, de lo contrario quedarán fuera del sistema actual y deberán reiniciar el proceso en la nueva plataforma. Esto puede incrementar la demora y dejar a muchas personas sin opción a presentar sus trámites antes de la fecha límite.

¿Qué implica este cambio?

En su página web, el consulado detalló que la medida busca facilitar la transición hacia un nuevo sistema de reserva de citas que ofrecerá un mejor servicio a los solicitantes. Los usuarios actuales deberán realizar la operación de reserva antes del 23 de junio, aunque la cita pueda ser para una fecha posterior.

Además, se aclaró que quienes han solicitado credenciales y aún no las han recibido no perderán su turno, y que quienes aún no han iniciado el trámite podrán hacerlo próximamente en la nueva plataforma, cuyo lanzamiento está previsto para las próximas semanas.

Este nuevo sistema permitirá agendar citas hasta el 22 de octubre de 2025, fecha límite establecida por la Ley de Memoria Democrática para presentar solicitudes de nacionalidad.

Cambios recientes en la atención consular

Este no es el único ajuste que ha realizado el Consulado de España en La Habana. A finales de abril, se anunció un incremento de 336 citas semanales para la presentación de expedientes bajo la LMD, medida que entró en vigor el 5 de mayo.

Según la sede consular, este aumento representa un 27,2% más en la capacidad de atención y busca responder a la alta demanda de cubanos descendientes de españoles que aspiran a obtener la ciudadanía.

Reacciones de los cubanos: Entre la esperanza y el escepticismo

La comunidad cubana ha reaccionado con una mezcla de entusiasmo y frustración ante los anuncios. Muchos ven en la ampliación de citas una oportunidad largamente esperada para avanzar en sus trámites. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar.

Usuarios en redes sociales denuncian demoras, falta de transparencia y supuestas irregularidades en el proceso. “Como sigan de lento se acaba la ley y muchos nos quedaremos fuera”, escribió una solicitante preocupada.

Otros cuestionan la efectividad del incremento de citas sin mejoras en el procesamiento de documentos: “Esperamos que si incrementaron la capacidad diaria de recepción de expedientes, pues es que van a acelerar el proceso de inscripción o de envío de certificaciones literales", señaló otra usuaria.

También ha habido quejas sobre la entrega de credenciales y el orden de atención: “Muy bien el aumento de citas, pero ¿seguirán saltándose gente? (...) A las personas no les llegan sus credenciales”.

Un derecho que representa esperanza

La nacionalidad española representa para miles de cubanos una oportunidad vital para mejorar sus condiciones de vida y abrir nuevas puertas fuera de la isla. La desesperación por cumplir los requisitos dentro del plazo legal es palpable entre los solicitantes.

Mientras tanto, crece la presión sobre el consulado para que la transición al nuevo sistema de citas no represente un retroceso ni una barrera adicional para quienes buscan acogerse a los derechos que les otorga la Ley de Memoria Democrática y abandonar Cuba por vías legales.

Preguntas frecuentes sobre el cambio en el sistema de citas del Consulado de España en La Habana