Otaola dice que hicieron el juego de pelota en el horario de su programa y sin los permisos: "Como si fuera Cuba, a la bartola"

El juego de pelota entre el team De la Vida y La Familia Cubana en el Tamiami Park de Miami sigue siendo tema de debate en redes sociales y una de las declaraciones más polémicas ha sido la del influencer Alexander Otaola.

Otaola puso en duda el hecho de que la Policía de Miami-Dade suspendiera el juego por el gran número de público que asistió, obstaculizando incluso en tránsito en los alrededores, y dijo que los organizadores no obtuvieron los permisos necesarios para el evento: “Ustedes no tenían los permisos, ustedes lo hicieron tipo Cuba porque ustedes son así, porque ustedes no están mentalmente en Estados Unidos, porque ustedes prepararon esto como si fuera Cuba, a la bartola, en el campito de pelota de la esquina porque eso es lo que son ustedes, lo que representan”.

En su programa del jueves Otaola aseguró que organizar este evento justamente en el horario de su programa el pasado miércoles fue algo totalmente intencional.

“Hicieron este juego en el horario de este programa un día entre semana. Por qué el juego no lo planificaron un sábado, por ejemplo, que iría más gente que no está trabajando, por qué no lo hicieron un sábado si total es un campo de pelota, cualquier día puede ser”, dijo Otaola.

“Por qué lo hicieron en el mismo horario. Ah porque la idea era tratar de superarme, no pudieron, se tuvieron que conformar con mostrar al idiota del enmascarado que no está en Miami Carlitos Alberto este, que pobrecito no existe es una máscara y un muñeco de trapo, y la otra Michael Jackson, tuvieron que agarrar una captura de pantalla con diez minutos de programa (...) Nosotros llevábamos 10 minutos de programa con 10 mil y pico de gente y ellos llevaban tres horas con 11 mil”, agregó refiriéndose a una publicación en Instagram de Un Martí To Durako.

“Toda esta unión de los influencers, toda esta unión de los artistas, toda esta unión maravillosa de los mercaderes de la miseria es para tratar de desplazar este programa”, agregó muy convencido Otaola en su espacio en YouTube.

En respuesta a las insinuaciones de Otaola, Un Martí To Durako anunció que Las Locuras de Miguelín, La Familia Cubana y Farándula 305 harán un espacio show en vivo dinámico todos los días de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., el mismo horario del programa de Otaola.

