Miguelín David tras polémica por juego de pelota: "No me interesa lo que digan, ganó la unión, el cariño y la buena vibra"

El juego de pelota entre el team De La Vida y La Familia Cubana, celebrado en el Tamiami Park de Miami, ha generado una gran polémica en redes sociales, sobre todo tras ser suspendido por la Policía de Miami-Dade debido a la asistencia masiva que desbordó la capacidad del estadio.

En medio de los comentarios y críticas, Miguelín David, uno de los organizadores del evento, reaccionó en sus historias de Instagram dejando un mensaje claro para sus seguidores y detractores.

“Hablen... digan... opinen. Me da igual, fue tanto el cariño ayer que no me interesa lo que digan. Yo ando con Dios. Cualquier cosa que no hagan [ustedes] está mal… Ayer ganó la unión, el cariño, y la buena vibra. Ahora hagan su contenido”, escribió el influencer.

Su publicación, acompañada de imágenes del partido, dejó claro que para él lo más importante fue el calor humano y la energía positiva que se vivió en el evento, más allá de las controversias.

¿Por qué se suspendió el juego?

Según la propia Policía de Miami-Dade, aunque los organizadores habían solicitado permisos para realizar el evento, la participación de unas 1,500 personas superó ampliamente la capacidad del recinto y provocó problemas de tráfico y seguridad en los alrededores. El periodista Javier Díaz confirmó en un reporte para Univisión que no se produjeron altercados y que los asistentes se comportaron con disciplina, pero la logística quedó claramente sobrepasada.

Otaola estalló: “Lo hicieron tipo Cuba, a la bartola”

Quien también se pronunció con dureza fue el influencer Alexander Otaola, quien acusó a los organizadores de improvisar y no respetar las normas de la ciudad: “Ustedes no tenían los permisos, ustedes lo hicieron tipo Cuba porque ustedes son así, porque ustedes no están mentalmente en Estados Unidos, porque ustedes prepararon esto como si fuera Cuba, a la bartola”.

Además, Otaola sugirió que la hora escogida para el juego fue una provocación directa contra su programa: “Hicieron este juego en el horario de este programa un día entre semana. Por qué no lo planificaron un sábado, por ejemplo (...) Ah, porque la idea era tratar de superarme, no pudieron”.

El presentador calificó la colaboración entre influencers y artistas cubanos en Miami como un intento de “desplazar su programa”.

Lejos de apagarse, la polémica ha encendido las redes. Mientras unos celebran la unión de la comunidad cubana en Miami, otros critican la falta de organización. Lo cierto es que el evento logró su objetivo: reunir a artistas, influencer y público cubano en Miami en torno a la pelota.

