La propuesta de "propinas sin impuestos" de Trump gana apoyos en EE.UU.

El principal beneficio es el alivio fiscal para trabajadores del sector servicios, especialmente en hostelería y restauración, facilitando la contratación y aumentando los ingresos de estos empleados. Sin embargo, críticos señalan que los trabajadores con ingresos más bajos no se beneficiarán, ya que no pagan impuestos sobre la renta, y la medida podría aumentar el déficit federal en $120,000 millones si se vuelve permanente. Grupos como One Fair Wage abogan por un enfoque en aumentar el salario mínimo en lugar de ofrecer exenciones fiscales.