Viral: Mexicano casado con cubana opina sobre cómo hablan en la isla

Un video viral en TikTok protagonizado por un mexicano casado con una cubana ha vuelto a encender el debate —con humor— sobre las diferencias culturales entre ambos países, esta vez centrado en la forma de hablar de los cubanos.

La grabación, publicada por la usuaria @yenicofino, muestra a la pareja en su cama, en una conversación desenfadada donde ella le pregunta qué opina sobre cómo hablan los cubanos. La respuesta de él desató carcajadas: “Ay, ustedes los cubanos no hablan, ustedes gritan. Ustedes nada más se la pasan gritando porque no saben hablar”.

Entre risas, ella le replica que a veces no entiende lo que él dice y tiene que pedirle que “suba tres rayitas” porque habla muy bajo, a lo que él responde: “Pues porque nosotros hablamos así bajito... no como ustedes que gritan y gritan”.

El momento culmina cuando se burla de la forma en que pronuncian ciertas palabras en la isla: “¿Y qué es eso de ‘calol’? Todo con L”.

La publicación ha generado miles de comentarios en TikTok, donde cubanos, mexicanos y usuarios de otros países se sumaron al intercambio con anécdotas propias y mucho humor.

“Yo soy cubana y a veces hasta yo misma le digo a mi esposo que baje la voz”, confesó una usuaria. Otro escribió: “No gritamos, hablamos con pasión, con el diafragma, como debe ser”.

Algunos comentarios defendieron que no todos los cubanos hablan igual, y que el uso de la “L” en vez de la “R” es más común en zonas específicas como La Habana o el oriente de Cuba. Otros, en cambio, asumieron con gracia el estereotipo: “Venimos de una isla con brisa, si no gritamos no se oye”.

También hubo respuestas desde México: “Mi esposo cubano grita tanto que los vecinos piensan que estamos fajados”, contó una mujer guatemalteca. “A mí ya se me pegó el grito”, dijo otra.

No es la primera vez que esta pareja se convierte en tendencia en redes. En un vídeo previo el mexicano se quejaba del arroz blanco cubano: “Estoy hasta la madre del arroz blanco, aprende a hacer otro arroz”. Aquella publicación generó una fuerte respuesta por parte de los defensores de la gastronomía de la isla.

La forma de hablar de los cubanos ha sido objeto de comentarios virales en más de una ocasión. En diciembre de 2024, una joven venezolana respondió a las críticas por querer “hablar como cubana”, pero lejos de retractarse, defendió su decisión con orgullo: “Igualito voy a seguir aprendiendo”.

Ambos casos muestran cómo el lenguaje popular cubano se ha convertido en un fenómeno cultural que genera tanto admiración como polémica, sobre todo cuando se observa desde fuera con una mezcla de curiosidad, cariño y estereotipos.