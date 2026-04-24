Rusa que vive en Cuba que le puso Apagonia a su hija dice que ella no es inteligencia artificial: "No soy ni IA, ni TRD, ni CDR"

Una ciudadana rusa residente en Cuba conocida en redes sociales como Poli publicó ayer un video en Instagram para desmentir a quienes la acusan de ser una inteligencia artificial, asegurando que es una persona real que aprendió español en la calle.

"Oli, soy Poli, una rusa que vive en Cuba. Ayer vi un comentario que dice que soy A, I y A, pero no soy ni I, A, ni A, ni TRD, ni CDR. Soy persona normal, rusa", afirmó en el clip de 52 segundos publicado en su cuenta bajo el nombre 'Me llamo Poli'.

En el video, Poli también desmiente ser una cuenta vinculada a las tiendas en divisas cubanas ni a los Comités de Defensa de la Revolución, dos instituciones del régimen que generan desconfianza entre los usuarios de redes sociales en la isla.

Para demostrar su autenticidad, la influencer habló en ruso e inglés además de en español, y explicó cómo adquirió el idioma: "Aprendí español con mismos ustedes en la calle, con mi familia, con mi esposo".

En ruso, añadió: "Puedo hablar ruso, solo que ustedes no pueden y no entenderán", dejando claro que su dominio de varios idiomas es prueba suficiente de que no se trata de un perfil generado artificialmente.

La descripción del video resume su postura con una frase directa: "No necesito IA para ser la rusita CUBANA".

El escepticismo hacia su cuenta llegó días después de que Poli se hiciera viral al revelar que le puso a su hija recién nacida el nombre Apagonia, en referencia a los apagones crónicos que sufre Cuba.

Según explicó en aquel video, tanto la concepción como el nacimiento de la niña coincidieron con cortes de luz en la isla: "Cuando se hizo, se cayó el sen. Y cuando nació, se cayó el sen". Ese clip alcanzó 241,000 vistas y generó un amplio debate en redes sociales.

El nombre Apagonia se inscribe en una tendencia de humor popular en Cuba donde circulan bromas sobre ponerle a los bebés nombres como Apagón, Generador o Fusible, en alusión a la crisis energética que somete a los cubanos a cortes de hasta veinte horas diarias.

Poli forma parte de una comunidad rusa en Cuba que supera las 3,500 personas, de las cuales unas 2,500 son ciudadanos rusos, con raíces históricas que se remontan a la era soviética.

Su repentina fama atrajo también el escepticismo propio del ecosistema digital cubano, donde la desconfianza hacia cuentas en redes sociales es alta y las acusaciones de contenido generado por inteligencia artificial son cada vez más frecuentes.