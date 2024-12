Venezolana reacciona a críticas y defiende su deseo de aprender a hablar como los cubanos

“Me encanta el 'dialecto cubano' y no voy a dejar de aprenderlo, aunque me critiquen”, asegura Mayren Alejandra Trejo, una joven venezolana que, a través de su cuenta de TikTok, @maytrejo1105, ha compartido su amor por la forma de hablar de los cubanos.

En un video reciente, Mayren respondió con energía y sentido del humor a las críticas que ha recibido, muchas de ellas provenientes, según dice, de los propios cubanos.

Entre los comentarios que más la sorprendieron, destaca uno que decía: “Soy cubana, yo nunca en la vida he hablado así. Para mí, las personas que hablan así son de barrio, chunga o marginal”. Sin pensarlo dos veces, Mayren respondió en su característico estilo: “Mi amor, no me digas que tú eres esa clase de persona mojoneada. Igualito voy a seguir aprendiendo, aunque me digan chunga”.

El video no solo encendió la conversación, sino que provocó una ola de apoyo. Muchos cubanos salieron en su defensa, agradeciendo su interés por la cultura de la isla: “Es un orgullo que alguien de otro país quiera aprender nuestras costumbres, sigue adelante”; “No todos hablamos igual, pero lo que haces es lindo, bienvenida a nuestra familia”; “Las críticas vienen de los que comen boniato y eructan langosta, tú no les hagas caso”.

Otros aprovecharon para reflexionar sobre la riqueza del idioma en Cuba. “No todos usamos ese argot, pero es parte de lo que somos”; “Incluso los que se creen más finos lo entienden perfectamente, no hay que negarlo”, escribieron. También hubo quien la felicitó por su respuesta: “Le diste una buena lección, sigue aprendiendo que aquí se te quiere mucho”.

Para Mayren, esto va más allá de las palabras; se trata de un genuino interés por acercarse a una cultura que le resulta fascinante. Y aunque las críticas puedan intentar frenarla, su mensaje es claro: “No me interesa lo que digan, igualito voy a aprender”.

