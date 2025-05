En medio del campo cubano, bajo la sombra de árboles frondosos y rodeados de maleza, un grupo de hombres limpia un jardín a puro esfuerzo. Sin podadoras eléctricas, sin guantes, sin protección, y mucho menos maquinaria avanzada. Solo machetes, botas de goma y manos desnudas. Esta escena fue compartida en redes por la usuaria cubana @idanuldis, quien acompañó su publicación con un mensaje claro: “Casi sin recursos, ni equipos avanzados. Así limpian los jardines en Cuba”.

El video muestra varias escenas de hombres agachados o arrodillados, trabajando directamente sobre la tierra con lo que tienen a su alcance. La publicación se volvió viral rápidamente por su autenticidad, al reflejar una rutina común en muchos hogares rurales del país, donde la escasez no detiene las tareas necesarias.

La publicación generó una variedad de reacciones. Algunos usuarios destacaron la conexión con las raíces y la autosuficiencia: “Eso es bueno, no podemos acostumbrarnos a los equipos, no podemos olvidar nuestras costumbres”, comentó una usuaria. Otro agregó: “Es lo mejor y no maltratas el campo”, celebrando el cuidado del entorno natural.

También hubo comentarios desde el exterior con un tono nostálgico y positivo: “Acabo de regresar de Cuba el mes pasado. ¡Me encantó! Gente maravillosa, una cultura fascinante y más seguro que la mayoría de los países occidentales”, escribió un visitante.

Entre los comentarios, también se colaron posturas más confrontativas. “El tiempo en Cuba se detuvo con la entrada de la dictadura en el año 1959, qué atraso tiene esa isla”, opinó un usuario.

Más allá de las posturas encontradas, el video de @idanuldis se convirtió en una ventana a una realidad silenciada: la del cubano de a pie, que en el campo trabaja con lo que tiene. Su publicación es un testimonio visual de la resiliencia, del trabajo diario sin adornos y de las carencias que aún marcan la vida rural en Cuba.

